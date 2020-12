Descarta López-Gatell implementar cartilla electrónica de vacunación

Aspectos del inicio de la vacunación contra Covid-19 en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud en la Secretaría de Marina. Foto La Jornada

Ante el inicio de las primeras aplicaciones de la vacuna contra Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que ya hay un sistema robusto para el registro de quienes se la apliquen, y el cual se mantendrá posteriormente con otros antígenos, por lo que descartó implementar una cartilla electrónica.

Durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la aplicación del biológico es voluntaria, por lo que se buscará convencer a la población de su importancia, y apuntó que las campañas contra la vacuna que se han dado en otros países no tendrán impacto en México.

En el país “no tenemos ese problema, la gente sí va a vacunarse porque hay una tradición en la aplicación de las vacunas, ¿quién no tiene en mi generación una cicatriz?”, agregó el mandatario, a la vez que apuntó que la gente tiene confianza que no se distribuirá algo que perjudique.

Otro factor importante, reiteró, “es la libertad y todo es voluntario, nada por la fuerza”, por lo que su aplicación no será obligatoria. “Si alguien dice yo no quiero que me vacunen, es su decisión, y se respeta, somos libres, nada más que hay que convencer que sí es importante la vacuna”.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, expuso que la población mexicana es diferente a otras y “no existe ese camino de duda, de moda que se alimentó”. Consideró que la oposición a las vacunas se da en una “pequeñísima población”, y en México, y lejos de ello, hay una exigencia de la distribución del antígeno.

Por su parte, el subsecretario López-Gatell aclaró que desde el punto de vista técnico “es posible que no le pasaría nada perjudicial a una persona” que se ponga doble vacuna de distintas farmacéuticas, pero se vuelve innecesario, ya que las vacunas que se conocen contra el coronavirus tienen altos niveles de protección.

Recalcó que hay un “sistema de información robusto” para tener la identificación “persona por persona”, para poder identificar a quienes ya sean vacunados.

Recordó que en el sexenio pasado, la fundación Carlos Slim ofreció al gobierno una cartilla electrónica de vacunación, la cual se aplicó en 18 entidades federativas, pero tras valoraciones de las mismas entidades y del gobierno federal, “lo que encontramos por consenso del Consejo Nacional de Salud”, representado por las 32 entidades federativas, fue que esta cartilla si bien tuvo algunas ventajas para el nivel operativo, el costo de sostener este tipo de sistema era innecesariamente alto en contraste con la utilidad.

Tras el inicio de la emergencia sanitaria, en un tiempo “sorprendentemente corto”, se desarrolló un sistema de información nacional de vacunación inmediato que se estrenará con Covid-19, pero se usará para el resto de vacunas, explicó el funcionario federal.