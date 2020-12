No se debe buscar cómo transgredir las normas porque se va regresar otra vez al color rojo: SSZ

Conferencia de prensa semanal del secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ El estado continúa en semáforo naranja; registran 250 casos menos que la semana anterior

■ La ocupación de camas en hospitales es de 42 por ciento y 49 las que tienen un ventilador

■ Podrán permanecer abiertos establecimientos esenciales y los que no cerrarán a las 20 horas

■ Están suspendidas las fiestas y posadas; reuniones masivas se podrán denunciar en el 911

“Ya no somos chiquitos, somos gente responsable. Todo mundo tenemos gente que se ha enfermado. Por qué no pensar en que debemos de cuidarnos. Es imposible estar viendo quién hace y quién no hace. De ahí la petición a la sociedad para que cumplan con las reglas. No necesitamos que nos estén vigilando para hacer las cosas, no hay que andar buscando cómo transgredir las normas porque lo único que vamos a hacer es regresar otra vez al color rojo. Lo que ha hecho que los pronósticos no se cumplan es una variable y se llama: la respuesta y la actitud de la gente la pandemia. Pero si seguimos trabajando en equipo, podemos lograrlo”.

EL MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONTINÚA DÁNDOSE ENTRE LA POBLACIÓN DE LOS 21 A 60 AÑOS

Este fue el señalamiento del secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, al presentar el Reporte Estadístico de la pandemia de Covid-19 en Zacatecas, que llegó a los 277 días combatiéndola y que debido a las medidas que se tomaron cuando se regresó al color rojo, hoy continúa presentándose la disminución de contagios y por ende, el semáforo naranja, ya que a diferencia de la semana pasada, la que recién terminó arrojó que se hicieron mil 552 pruebas, teniendo como resultados positivos a 830 personas, es decir, 250 casos menos que la anterior y 855 casos menos que la quinta semana de noviembre, cuando se regresó al color rojo.

Breña Cantú, en representación del gobernador Alejandro Tello, quien se encuentra aislado por Covid-19, aunque con síntomas leves y sin problemas respiratorios, según el propio secretario de Salud, informó que a la fecha Zacatecas contabiliza 17 mil 278 casos negativos, 19 mil 918 confirmados, mil 781 defunciones y 11 mil 795 recuperados.

En las últimas cuatro semanas, de acuerdo a la estadística, se han presentado 4 mil 823 casos positivos, lo que significa 24 por ciento de los contagios totales de la pandemia, además de 423 muertes también en el mismo lapso, con un promedio de 15 fallecimientos diarios, lo que significa también 24 por ciento de las defunciones.

El mayor número de contagios continúa dándose entre la población de los 21 a 60 años, quienes concentran 78 por ciento del total de los contagios, siendo los más afectados las personas que van de los 21 a los 50 años; no obstante, de acuerdo con el funcionario, es también el sector que mejor pronóstico de recuperación ha presentado, pues significan también 83 por ciento del total de los casos que han vencido la enfermedad, mientras que las personas que más han fallecido tienen entre 61 a 80 años, siendo la hipertensión arterial la primera comorbilidad, seguida por la diabetes mellitus y la obesidad.

Con respecto a la ocupación de camas hospitalarias, Breña Cantú informó que actualmente es de 42 por ciento y 49 en las que tienen un ventilador, además, hay 189 pacientes hospitalizados, también, en este rango, con una ligero descenso a comparación de semanas anteriores.

En cuanto al comportamiento de los municipios, Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Jerez concentran 72 por ciento de los casos. En este sentido, el secretario de Salud hizo un llamado a los presidentes municipales para que pongan “especial atención” con las medidas, porque si no en próximos días, advirtió, se puede tener un aumento en los casos, ya que habrá afluencia de paisanos y si hay fiestas, el regreso al semáforo rojo será inminente.

Gilberto Breña Cantú advirtió nuevamente que la vacuna no llegará pronto a Zacatecas, ya que se comenzaría aplicar al personal de salud en febrero, lo que significa que tardará para los siguientes grupos, en ese sentido, dijo, se tiene que aprender a convivir con la enfermedad y seguirse cuidando.

Acuerdan lineamientos para

el semáforo naranja

Gilberto Breña detalló que las actividades permitidas a partir de este lunes consisten en la continuación de la apertura de los establecimientos esenciales como son los servicios de salud, producción, proceso, empaque y venta de alimentos, paquetería, gasolineras, servicios funerarios, obras públicas, transporte, minería, entre otros.

En tanto, los no esenciales tendrán un horario de cierre a las 20 horas. Entre ellos están los servicios tiendas de regalos, estéticas, cosméticos, spas, librerías, mueblerías, florerías, artículos de souvenirs para turistas, tiendas de ropa y otros de ese sector.

Se abrirán espacios públicos como parques, plazuelas y jardines con estrictas medidas de sanidad. También estarán en funcionamiento la Mina del Edén, teleféricos, turibuses y museos, pero con aforos reducidos y protocolos de salud.

LA VACUNA NO LLEGARÁ PRONTO A ZACATECAS, LA GENTE DEBE SEGUIRSE CUIDANDO: BREÑA

Los gimnasios abrirán con un aforo permitido de 30 por ciento; las albercas deportivas a 50 por ciento, al igual que los centros deportivos. En tanto, seguirán cerrados los antros, bares, cines, teatros, centros sociales y culturales; así como eventos masivos, centros recreativos, conciertos, balnearios, ferias y eventos culturales. Quedan suspendidas cualquier tipo de fiestas y posadas.

El transporte público debe funcionar a 50 por ciento de su capacidad y con el uso obligatorio de cubrebocas, acciones que serán supervisadas por autoridades municipales y estatales.

Restaurantes y cafeterías operarán al 50 por ciento de su capacidad con cierre a las 23 horas. Las cenadurías, taquerías y semifijos sólo contarán con servicio para llevar hasta las 22 horas y el cierre del establecimiento a las 23 horas.

Los mercados y supermercados tendrán un aforo de 50 por ciento de su capacidad y, al interior del establecimiento, los departamentos no esenciales cerrarán su venta a las 20 horas, mismo horario para la venta de vinos y licores.

Estas medidas, concluyó el funcionario estatal, estarán vigentes hasta que el semáforo epidemiológico indique nuevas acciones, pero reiteró que si no coopera la sociedad, los municipios, el stado y la Federación, no se va a controlar la pandemia y se tendrán que volver a endurecer las medidas.

Por su parte, el edil capitalino, Ulises Mejía Haro, quien además es presidente de la Red de los Municipios por la Salud, informó que es a través del 911 donde la población puede denunciar algún tipo de fiesta masiva o bien, del incumplimiento de las medidas sanitarias en los establecimientos; no obstante, señaló que no habrá capacidad para atender cada una de las denuncias sino hay conciencia social.

“Son más de 270 días que hemos estado luchando, pero no podemos hacerlos solos. Por ello la importancia de la actitud de la ciudadanía, no habrá restricción que funcione si la sociedad no pone de su parte, si la propia sociedad no asume su responsabilidad. De ahí la importancia de la participación de todos”, dijo el alcalde Mejía Haro.