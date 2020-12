Aprueba la 63 Legislatura Proyecto de Egresos 2021

Aspecto de la sesión legislativa de este jueves ■ foto: cortesía

■ El dictamen tuvo 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones

■ Se destinará un gasto de 30 mil 266 millones, 165 mil 891 pesos, apenas un incremento de 1% con respecto a 2020 cuando se aprobaron 29 mil 965 millones 018 mil 86 pesos

■ Entre los incrementos más significativos, el de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) que pasó de una propuesta de 43.8 millones a tener 64.8 millones de pesos

Con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones se aprobó en lo general el dictamen de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2021, mientras que en lo particular, se interpusieron dos reservas por parte de la diputada Gabriela Pinedo Morales y el legislador Omar Carrera Hernández, mismas que no dieron ha lugar, logrando la aprobación del presupuesto de egresos también en lo particular, por lo que la entidad destinará para el gasto del año siguiente la cantidad de 30 mil 266 millones, 165 mil 891 pesos, apenas un incremento del 1 por ciento con respecto a 2020 cuando se aprobaron 29 mil 965 millones 018 mil 86 pesos.

El monto global es el mismo que fue propuesto por el Poder Ejecutivo; sin embargo, durante el análisis en la comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública, se hicieron modificaciones para incrementar el recurso en algunos rubros fundamentales como seguridad, salud y campo, obra pública, medio ambiente, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la comunidad migrante, según el dictamen leído el martes pasado.

Asimismo, aumentaron el recurso para los presupuestos transversales que están relacionados con perspectiva de género, la protección a niñas, niños y adolescentes, así como la prevención del delito y el cambio climático.

Entre los incrementos más significativos que avalaron los legisladores, respecto al proyecto enviado por el Gobierno estatal, está el aumento de casi el 50 por ciento en el presupuesto de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) que pasó de una propuesta de 43.8 millones a tener 64.8 millones de pesos, crecimiento que se enfocará al desarrollo de la comunidad migrante, a la atención de zacatecanos deportados o repatriados y al programa 2×1.

También destaca el incremento de 20 millones de pesos para el rubro de seguridad y vigilancia dentro de la Secretaría de Seguridad Pública; 14 millones de pesos más para la “modernización y conservación de infraestructura de caminos rurales, carreteras alimentadoras y obras para mejorar la movilidad motorizada y no motorizada en poblaciones urbanas y rurales”.

Asimismo, se aumentó un 14 por ciento el presupuesto para programas convenidos en materia de desarrollo del campo zacatecano, como parte del presupuesto de la Secretaría del Campo; se incrementó en 11 millones de pesos el presupuesto para garantizar una salud efectiva para todas y todos los zacatecanos dentro del recurso de la Secretaría de Salud de la entidad; y se otorgaron otros 4 millones de pesos adicionales a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Además, se informó que un ejercicio democrático, la Comisión Dictaminadora consideró importante celebrar diversas reuniones de trabajo, audiencias, consultas y entrevistas que permitieron tener una apreciación de la situación social para sustentar el análisis legislativo con la finalidad de promover reasignaciones y asignaciones presupuestales que permitan apoyar a los diversos sectores de la población, pero también fortalecer la política relativa al manejo de la deuda pública estatal, reasignando en este rubro, hasta un monto de 75 millones más, a la propuesta original; es decir, ahora se destinarán 375 millones para el pago de la deuda.

Por lo que el gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del estado de Zacatecas importa la cantidad de 30 mil 226 millones 165 mil 891 pesos, los cuales se distribuirán entre el Poder Ejecutivo, Judicial, Ejecutivo, Organismos Autónomos y los Municipios del Estado.

En este sentido, corresponderán al Poder Legislativo 472 millones 618 mil 724 pesos, lo que representa un incremento de más de 40 millones de pesos con respecto al año 2020, cuando dicho poder recibió 429 millones 364 mil 362 pesos; mientras que al Poder Judicial serán destinados 585 millones 274 mil 124 pesos, un aumento de 86 millones a diferencia del Ejercicio Fiscal que está por terminar, en el que este poder ejerció 498 millones 569 mil 396 pesos.

En lo que se refiere a los Organismos Autónomos, para 2021 se les destinó la cantidad de 3 mil 354 millones 583 mil 173 pesos, mientras que en 2020 la partida para éstos fue de 2 mil 845 millones 227 mil 462 pesos, lo que significa también que se destinó para este año más de 500 millones para su operación. Destacando en este rubro con las partidas asignadas más altas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), debido al proceso electoral que se avecina.

Para 2021, la Máxima Casa de Estudios de los zacatecanos dispondrá de 2 mil 156 millones 204 mil 473 pesos a diferencia del monto destinado para este año que fue de mil 940 millones 258 mil 46 pesos, es decir, más de 200 millones de pesos para el próximo Ejercicio Fiscal; mientras que la FGJEZ dispondrá de 711 millones 608 mil 480 pesos y el IEEZ 330 millones 723 mil 511 pesos.

Para el Poder Ejecutivo, el monto destinado para el Ejercicio Fiscal 2021 será de 20 mil 796 millones 563 mil 911 pesos, con lo que se convirtió en el único de los tres poderes que sufrió una reducción en su partida, ya que para el año 2020 le fueron destinados 21 mil 35 millones 453 mil 145 pesos, es decir, casi 240 millones de pesos menos para el año entrante. Mientras que para las municipios el monto también se redujo pasando de 5 mil 156 millones 403 mil 721 pesos de 2020, a 5 mil 17 millones 125 mil 959 pesos para 2021.

Entre el presupuesto asignado a las diferentes dependencias gubernamentales, destacan sobre todo lo destinado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Educación (Seduzac) y los Servicios de Salud (SSZ), que a diferencia de lo ejercido en el año que está por terminar, reportan un incremento considerable, mientras que otras dependencias de suma importancia por el carácter del estado como son el campo, migración, turismo y cultura, resultaron lastimadas para el próximo ejercicio.

La Secretaría de Seguridad Pública, ejercerá en el próximo año la cantidad de mil 271 millones 808 mil 266 pesos, lo que significa en un incremento de más de 170 millones de pesos con respecto a 2020, cuando se le asignaron mil 100 millones 859 mil 536 pesos. Mientras que la Secretaría de Educación recibirá 10 mil 311 millones 270 mil 804 pesos, a diferencia de los 9 mil 541 millones 487 mil 578 pesos ejercidos en el presente año. Y los Servicios de Salud pasaron de los 2 mil 916 millones 231 mil 828 pesos, a 3 mil 306 millones 551 mil 105 pesos, es decir un aumento de casi 400 millones de pesos a ejercer en el contexto de la aún existente pandemia.

Esto mientras que otras dependencias importantes para el desarrollo estatal debido a sus características, resultaron lastimadas en cuanto a la asignación presupuestal, como es el caso de la Secretaría del Campo, a la que le redujeron el monto de 233 millones 167 mil 647 pesos de 2020, a 190 millones 109 mil 966 pesos, es decir más de 40 millones de pesos menos para este año; casi la misma cantidad que a la Secretaría del Zacatecano Migrante, a la que se le redujo de 104 millones 413 mil 970 pesos del año pasado, a tan solo 64 millones 884 mil 443 pesos para el próximo ejercicio.

De la misma manera, la Secretaría de Turismo resultó con una disminución importante en vísperas de que Zacatecas ha sido declarada como la Capital Americana de la Cultura en 2021, por lo que se esperaba un presupuesto importante, mismo que no se vio reflejado ya que habérsele asignado para 2020 el monto de 83 millones 725 mil 776 pesos, para el próximo ejercicio la partida será de 73 millones 139 mil 335 pesos, más de 10 millones menos. Mientras que el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” pasó también de 124 millones 965 mil 938 pesos en 2020, a 96 millones 486 mil 018 pesos para el Ejercicio Fiscal 2021.

En la discusión del dictamen, la cual duró más de dos horas, los diputados José María González Nava, Javier Calzada Vázquez, Juan Mendoza Maldonado, Felipe Delgado y las diputadas Susana Rodríguez Márquez, Lizbeth Márquez y Emma Lisset López Murillo hablaron a favor del presupuesto, mientras que el legislador por Morena, Omar Carrera Pérez, fue el único que se manifestó en contra, ya que consideró que al final del día, lo que se aprueba “le vale un reverendo carajo” a la Secretaría de Finanzas, que además se pasa a dicha Legislatura “por el Arco del Triunfo”.

Celebra gobernador, aprobación del Paquete Económico 2021

Mediante un mensaje publicado en sus redes oficiales y luego de haber anunciado su convalecencia por Covid-19, el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna celebró la decisión de la 63 Legislatura de aprobar con 24 votos a favor el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021, el cual incluye la Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos y las modificaciones a diversas disposiciones en materia hacendaria.

“La sustentabilidad fiscal es el principal legado de mi Gobierno, lo que permitirá a la administración entrante mantener un equilibrio presupuestal, como resultado de la consolidación de la reforma fiscal integral implementada desde 2017, esto en aras de tener un mejor Zacatecas y en beneficio de la ciudadanía. #TrabajemosUnidos”, escribió en su mensaje el mandatario estatal.