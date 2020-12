La patroncita

Ángel Solano (SNCA 2018). Virgen de las vírgenes, 2019. Óleo y pirocromías sobre tela. 120 x 100 cm.

La Gualdra 460 / Río de palabras

No, es que no quiero hacerlo otra vez, dice el hombre frente a la botella de cerveza ya destapada. En sus ojos está el brillo del deseo, sus labios reflejan una ansiedad acallada queriendo ocultar que se le hace agua la boca. Y es que he caído muchas veces, cuántas, ya ni me acuerdo, perdí la cuenta. Su rostro refleja, al momento de decir estas últimas palabras, un sincero deseo de arrepentimiento. Ahora no quiero fracasar en mi decisión, no puedo, ya se lo prometí a Ella. A pesar de la firmeza de sus palabras y de lo que quiere reflexionar con su pensamiento, su mano toma la botella, sus dedos juguetean con el cuello; sus piernas tiemblan de la emoción y el encanto que la frialdad del vidrio le trasmite. Es que traicionarla a Ella eso sí no puedo, sería lo último, lo que me llevaría al abismo, a la profundidad del meritito infierno. La boca se le reseca, la sed sube su intensidad y la botella está ahí enfrente, su voluntad flaquea, está a punto de quebrarse, de irse al mismísimo carajo, pero en eso recuerda su promesa, saca de la bolsa de su camisa una imagen. Te dije seis meses, Patroncita, seis meses que me están constando, tengo nomás que esperar una hora, una y te habré cumplido. Mientras, frente a él, la cerveza derrotada comienza a calentarse.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_460