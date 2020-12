La Gualdra 459 / Río de palabras

Para después, primero hay que estar seguros, no ir a ciegas, ni arriesgar y perderse en el camino. Para después, porque es mejor tener antes todo resuelto, no estar esperanzados a lo demás o a que nos caigan las cosas del cielo. Es mejor esperar que la madurez nos llegue y no estar tomando decisiones al ahí se va, a la ligera. Dejar que pase el verano, que se levanten las cosechas y que el tiempo nos sea propicio, para después ya qué…

Para después, dices, ¿para cuándo? Ya que no tengas ganas de vivir o cuando todo se te esté acabando. No, mi vida… nada de que para después; mejor deje de estar filosofando y véngase para acá, pero ya, ahorita mismo.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_459