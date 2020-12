Mientras Morena Zacatecas niega alianza, el Partido Verde insiste en concretarla

Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Partido Verde ■ foto: la jornada

Fernando Arteaga, dirigente morenista en el estado ha descartado hacer equipo con el PVEM

A pesar de las declaraciones de Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, de que buscarán alianza con Morena en cuatro estados para el proceso electoral 2021, entre ellos Zacatecas, varios miembros del partido, entre ellos Luis Medina Lizalde, quien aspira a obtener la candidatura a gobernador, y Fernando Arteaga Gaytán, dirigente estatal morenista, han dicho que en el estado no necesitan una alianza con el PVEM para este proceso electoral.

Con anterioridad, Luis Medina Lizalde comentó que este tipo de alianzas “electoreras” son innecesarias, pues el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene fuerza suficiente para sobrellevar el proceso electoral de manera satisfactoria.

Por su parte, Fernando Arteaga Gaytán también ha descartado hacer equipo con el PVEM, e incluso ha hecho el llamado a la dirigencia nacional de Morena a que respete las decisiones de cada estado de hacer o no equipo para los procesos electorales venideros, confiando en la fortaleza del partido en la entidad.

Sin embargo, Castrejón Trujillo aseguró que el Partido Verde ha mantenido un diálogo abierto con distintos partidos y esperan que puedan concretar coalición en Zacatecas, Sonora, Nuevo León y Nayarit, pues ahí se tienen candidatos fuertes y cercanos a la gente.

Morena perfila ir solo en

la mayoría de gubernaturas

Rumbo a las 15 elecciones de gubernaturas que estarán en juego en 2021 Morena se perfila a ir solo en la mayoría de los estados, señaló este jueves el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, aunque adelantó que para las elecciones federales en las que se renovará la Cámara de Diputados, el próximo lunes comenzarán mesas de negociación con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM).

En conferencia de prensa en la sede nacional del partido en la colonia Roma, dio a conocer que, junto con la Comisión Nacional de Elecciones del partido, se reunió con todas y todos los aspirantes a convertirse en candidatos a las gubernaturas en disputa, quienes firmaron en su totalidad un acuerdo en el que se comprometen a respetar los resultados de las encuestas con la que se definirán a las y los abanderados, así como no incurrir en denostación.

Luego de las protestas que surgieron entre morenistas en Nuevo León, así como una manifestación de simpatizantes que permanecieron afuera de la sede del partido mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, Delgado Carrillo instó a los militantes a “cuidar” al partido.

“Nosotros no nos podemos convertir en los principales enemigos de Morena. Les recordamos que dentro de los estatutos, en el artículo tercero establece que nos tenemos que conducir con respeto, con fraternidad, que no debe haber lugar a la denostación entre nosotros porque eso lo aprovechan los adversarios. Y les recordamos también que en Morena no se lucha por puestos, cargos o privilegios., sino por el compromiso de la transformación”, indicó.

Al definirse las candidaturas por medio de encuestas, dijo, se eliminan muchos de los vicios de la política y no se permitirán “influyentismos, amiguismos o sectarismos”.

Luego de recordar que este viernes y sábado se llevará a cabo el registro de las y los interesados en participar en las elecciones a las gubernaturas en 2021, explicó que las alianzas con el PT y con el Verde sólo se han concretado en Guerrero y Nuevo León, luego de que en San Luis Potosí no hubo acuerdo, mientras que en el resto de los estados se sigue analizando las posibles coaliciones.

Al cuestionarle que otras fuerzas políticas estiman que las alianzas se formalizarán sólo en la mitad de los estados, Delgado respondió: “Yo creo que sí, tal vez en más, incluso diría que serán muy pocos los casos en los que vamos en coalición a nivel

local”.