La Gualdra 458 / Río de palabras

Algunas veces, más que otras, se me hace difícil vivir en el mundo. En este mundo que me tocó, que no es como el de los griegos o el de los romanos, desafortunadamente. Ya todo está descubierto, ya todo lo inventaron ellos. Tampoco, gracias a Dios, es como el de la Edad Media, aunque cada vez son más los que opinan que nuestro mundo se asemeja bastante al de ese tiempo. Me gustaría decir que desearía haber nacido en el mundo del Renacimiento, pero analizándolo, en ese momento por estos lados todo era un páramo inhóspito, perdido en la nada, apenas a punto de ser descubierto. En fin, que no hay otro tiempo, otro espacio, donde pudiera haber vivido; porque me tocó este, estoy viviendo en este mundo. En el que como dije cada vez es más difícil: en el que duele ver todos los días las noticias. En donde de la esquina se roban infantes, los violentan y los matan. Donde los abismos entre unos y otros se vuelven cada vez más grandes. En donde tienes que cuidarte de los otros, aún de los más cercanos. Es tan complicado vivir en este mundo, el de esta época civilizada, en la que lejos de liberarnos de las pasiones, vivimos algo cada vez más parecido al reino de los animales.