Necesario, socializar en toda la base trabajadora iniciativas de reforma a Ley del Issstezac: sindicatos

Imagen de archivo de protesta de trabajadores afiliados al Issstezac, quienes exigen respeto a sus derechos ■ foto: andrés sánchez

■ Enfatizaron que ya pasó el tiempo en el que se daban albazos y en que los agremiados no se enteraban hasta que se daban las aprobaciones

Integrantes de la Mesa Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) manifestaron su rechazo hacia toda iniciativa de reforma de ley que, previo a su aprobación, no sea consensuada y sometida a consulta entre todos afiliados a los sindicatos que tienen relación laboral con este organismo.

Miguel Ángel Toribio Bañuelos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop), manifestó que “estamos conscientes de que hay que analizar lo que sucede al interior del instituto, pero creemos que es necesario socializar las iniciativas en toda la base trabajadora”.

“Nosotros decimos sí al análisis, pero mediante una consulta a todos los trabajadores afiliados. No vamos a permitir que se lleva a cabo una reforma si no hay un consenso en la base”, enfatizaron.

José Manuel Jaime Delgadillo, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas (Sittez), expresó que “en telesecundaria no aprobaremos ninguna reforma si no se ha socializado. Primero tenemos que darle conocimiento a la base, llevarles la información. El mensaje es claro: no habrá ninguna reforma si no se ha bajado a la base”.

Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expuso que la postura de este gremio es que “cualquier iniciativa de reforma de la ley del Issstezac, tendrá que pasar por el consenso, la consulta, el intercambio y la construcción de los contenidos de la misma”.

Refirió que los sindicatos están obligados a defender los derechos de los trabajadores, por lo que una reforma a la ley del Issstezac debe ser analizado por todos los trabajadores que representan.

Comentó que la situación del instituto debe realizarse a nivel general y a nivel particular, pues hay muchos aspectos que han impactado en su viabilidad, por lo que todo proceso debe efectuarse mediante la consulta y el consenso.

Asimismo, José Guillermo Rangel Lujano, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, comentó que la sección 58 contará con el acompañamiento y respaldo del sindicato, a fin de preservar una jubilación digna y decorosa para todos los agremiados.

Los dirigentes sindicales manifestaron que ya pasó el tiempo en el que se daban albazos y en que los agremiados no se enteraban hasta que se daban las aprobaciones, por lo que “ahora nos pronunciamos en contra porque no conocemos el contenido y no sabemos en qué términos viene”.

Puntualizaron que no están en contra de una reforma a la ley, pero siempre y cuando sea consensuada en toda la estructura de trabajadores afiliados a cada uno de los sindicatos, mediante un proceso de consulta.

“No queremos que ocurra ninguna sorpresa para nuestros compañeros. Sabemos que la parte oficial tiene la obligación y la competencia de presentar determinadas iniciativas para reformar la ley, pero hemos precisado que e instituto requiere de una reestructuración integral, en todos los órdenes”, dijo Castruita Hernández.