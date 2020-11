La Gualdra 456 / Río de palabras

Llueven mujeres aladas

con ramos de cerezas

azules

en sus labios carmesí

vestidas con velos transparentes

vuelan sobre la ciudad

verde

de mi cuerpo en llamas.

Se muestran con gemidos orgiásticos

parecen parvadas de ebrios pájaros

púrpura todas…

Como si de algún árbol cósmico

fuesen las flores

que deben caer en otoño

Hierve mi cuerpo sudores

dorados

con destellos amarillos

fosforescentes.

Dispuesto a inundarme entre el océano

de sus cuerpos perfectos

lúbricos

preparo mi nave pervertida

y así volar…

El granizo de sus deseos me llena

me cubre

me acaricia

mientras el cielo se pinta de rosa.

Helena la más bella

cabalga sobre un corcel brioso

de nubes pardas

parece que lleva el control erótico

de esas mujeres pájaros

que desean “destrozar” mis carnes

plateadas.

Me cuelgo del talle perfecto

de mi secuestradora

y dando piruetas varias

nos internamos dentro

del ombligo de la luna.

