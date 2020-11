Aprueba Congreso de la Unión el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021

Sesión en la Cámara de Diputados en septiembre pasado ■ foto: la jornada

■ Zacatecas recibirá un total de 28 mil 413.7 mdp, con un incremento respecto al año pasado de 149. 1 mdp en términos nominales

■ Salimos ganando en el presupuesto destinado para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual registra un incremento de mil 249.2 mdp

■ Se lograron mil millones para las Escuelas Normales: Mirna Maldonado Tapia

■ No habrá un impacto negativo en los bolsillos de los zacatecanos y además estarán garantizados los programas sociales que muchos reciben: Oscar Novella

Para el 2021, el estado de Zacatecas recibirá un total de 28 mil 413.7 millones de pesos, con una variación respecto al año pasado, de un incremento de 149. 1 millones en términos nominales, esto luego de que se aprobara en lo particular en una sesión maratónica del Congreso de la Unión, que culminó a las 5 de la mañana del 13 de noviembre, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), luego de desahogarse cerca de mil 200 reservas interpuestas por varios legisladores federales.

De acuerdo con la diputada federal por Morena, Mirna Maldonado Tapia, entre algunos sectores se ha creado una confusión ya que los paquetes económicos que se manejaban en gobiernos pasados incluían financiamientos que con este nuevo gobierno se entregarán de manera directa y por eso eran “alzadísimos los presupuestos anuales”, pero no es que haya una disminución, dijo, ya que Zacatecas es uno de los estados que va a tener más apoyo.

La legisladora precisó que para este PEF se priorizaron algunos ejes como la salud, la infraestructura, los programas sociales y la seguridad, para los cuales se analizó que no se puede seguir teniendo las mismas formas de distribución que con gobierno anteriores, ya que lo que se pretende con este nuevo régimen es llegar “a un estado de bienestar de todos los mexicanos” mediante el apoyo a los programas sociales que ya no llegarán directamente al Gobierno del Estado, pero, aseveró, eso no quiere decir que se le quite dinero a Zacatecas, sino que es una forma diferente de distribución.

Maldonado Tapia destacó que en varios rubros le irá bien a la entidad, y uno de éstos es el que corresponde a los Subsidios Para Organismos Descentralizados Estatales en el cual se logró un incremento de 57 millones para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para contar con un total de mil 632 millones, que si bien la Máxima Casa de Estudios necesita siempre de 2 mil millones para terminar el ejercicio, consideró que hay voluntad política para lograrlo porque el Rector “se ha movido” y han hecho notar que la Universidad tiene una buena plataforma.

En salud “también ganamos” dijo, porque se logró del Fondo para la Salud y el Bienestar de 33 mil millones de pesos que serán directamente para la compra de la vacuna para Covid-19 y, por ende, Zacatecas se verá beneficiado; además porque al IMSS se le incrementó una cantidad de 79 millones de pesos, que también beneficiarán a los ciudadanos de esta entidad.

De igual manera, la legisladora federal destacó que la entidad saldrá ganando con respecto al presupuesto destinado para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual registra un incremento de mil 249.2 millones de pesos; además de que se lograron mil millones para las Escuelas Normales, mientras que lo que anteriormente era el Fondo Minero, será también destinado para las Escuelas de Tiempo Completo, con lo que igualmente se continuará beneficiando a niños de comunidades alejadas.

“No somos traidores, estamos redireccionando el gobierno, desgraciadamente tenemos un gobierno del PRI y ellos querían que siguiera todo igual. Es un cambio de gobierno y este cambio implica que no se verá lo mismo. Se tienen que ir poniendo candaditos para que a los zacatecanos les llegue lo que se destina para ellos”.

Y es que comentó que en el rubro de Infraestructura se detectaron algunos desvíos por lo que el presupuesto etiquetado “viene en ceros”, lo que no quiere decir es que no vaya a haber ningún peso, sino que se pretende que el dinero lo maneje la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y lo direccione también a quien debe ser. De ahí también que los gobernadores estén enojados, dijo, porque antes ellos manejaban todo el recurso y ahora de lo que se trata es que se aplique bien.

Por su parte, el también legislador federal por Morena, Óscar Novella Macías, mediante un video mensaje a través de su red social Facebook, destacó que uno de los ejes prioritarios en este Presupuesto es el que tiene que ver con programas sociales, esto para garantizar que durante todo 2021 se distribuya la Pensión para Adultos Mayores, continúen las Becas Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida, entre otros, decisión que representa un gran esfuerzo, dijo, porque no se ha adquirido deuda ni se han incrementado ni creado nuevos impuestos.

Para el caso de Zacatecas, Novella Macías destacó que se tiene un incremento en términos nominales de 149.1 millones de pesos con respecto a 2020, lo cual, advirtió, tiene “una serie de implicaciones a nivel estatal”, pero aseguró que no habrá un impacto negativo en los bolsillos de los zacatecanos y además estarán garantizados los programas sociales que muchos reciben.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad zacatecana para que “no se deje engañar por noticias e información manejada maliciosamente con el objetivo de confundir”.