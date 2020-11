Confirma Seduzac que en nivel básico no habrá calificaciones reprobatorias

La medida parte de la educación a distancia propuesta por la contingencia ■ FOTO: LA JORNADA

■ Explican que la escala para evaluar a los alumnos será de 6 a 10

■ Docentes advierten que se podrían estar maquillando cifras con esa medida

■ Sostienen que la intención sería presentar datos positivos en los informes

La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) confirmó que, en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), no se asignarán calificaciones reprobatorias a los alumnos y que la escala de evaluación será de 6 a 10; sin embargo, la circular emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no menciona en algún apartado que no se debe otorgar un 5.

De acuerdo con docentes consultados, las autoridades educativas en Zacatecas reinterpretaron los lineamientos de tal manera que les sea posible maquillar cifras sobre el aprovechamiento de los alumnos y mostrar datos positivos en los informes.

La circular que se ha distribuido en todo el país, respecto a la evaluación de los alumnos, señala que los docentes pueden agregar a la calificación la leyenda “Información Insuficiente”, para los alumnos con los que hubo un mínimo de contacto, o “Sin Información”, para los niños que desatendieron por completo el proceso educativo a distancia.

Esto significa, de acuerdo con los docentes consultados, que se puede otorgar una calificación entre 5 y 10 a ella agregarle la leyenda en los casos necesarios, pero por el contrario, las autoridades en Zacatecas notificaron que la escala de calificación sólo era de 6 a 10, excluyendo así la calificación reprobatoria.

“En el caso de las alumnas y los alumnos con los que se mantiene comunicación y participación intermitente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda ‘Información Insuficiente’, en el espacio de ‘Observaciones o Recomendaciones Generales del Docente’, y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guion en medio, en estos casos, la calificación se reportará posteriormente”, expone el lineamiento.

El documento no precisa que esas leyendas deben colocarse en lugar de la calificación si esta es 5, por lo que esa indicación puede aplicarse independientemente de la calificación que haya asignado el docente.

En el Acuerdo de Evaluación 11/03/19 de la SEP, por su parte, se establece que “las calificaciones se expresarán en números enteros en una escala de 5 a 10, con la excepción de primero y segundo grado de primaria, donde la escala de calificación será de 6 a 10”.

Contrario a ello, directivos del sistema educativo estatal han notificado a los docentes que “de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10 del acuerdo de Evaluación vigente la escala de calificaciones será con números enteros (sin decimales), con una escala de 6 a 10 cuando exista una comunicación y participación sostenida de parte del alumno a lo solicitado por el maestro”.

“El llenado de los concentrados de calificaciones por los maestros se ajustará a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación dependiente de la Dirección General de Desarrollo Curricular en la circular DGDC/DGAIR/001/2020. Por tal motivo, se les solicita que en el espacio donde ya hubieran anotado 5 de calificación, lo corrijan anotando las iniciales II (son I mayúsculas) que significan Información Insuficiente para los casos en que los alumnos tuvieron una comunicación intermitente y baja participación en las actividades; o bien las iniciales SI que significan Sin Información, en el caso de que los alumnos tuvieron una comunicación prácticamente inexistente”.