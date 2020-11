Por fraude, denuncia Julio César Chávez, ante el IMSS, a 4 ex funcionarios de Guadalupe

Imagen tomada de la página de Facebook Ayuntamiento de Guadalupe

Acreditado legalmente como presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla interpuso una denuncia formal en la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por defraudación a los regímenes del seguro social y lo que resulte, esto en perjuicio de más de mil 500 trabajadores del ayuntamiento de Guadalupe.

En referencia a los hechos, en la denuncia se detalla que en el expediente de Entrega-Recepción de la administración pasada a la actual, en el rubro de pasivos, cuentas por pagar a corto plazo, se detectó que en el periodo comprendido de julio de 2016 a agosto de 2018 no se realizaron las amortizaciones y/o aportaciones correspondientes al IMSS de mil 579 trabajadores del ayuntamiento de Guadalupe.

En dicha denuncia se señaló al ex alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza; al ex alcalde suplente Samuel Ezequiel Díaz Soto; a la ex síndica municipal Erika del Cojo Arellano, y a la ex tesorera María Susana Alfaro, como enteramente responsables de la omisión, pues la normatividad vigente –relativa a la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y al Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe– les confiere esa obligación.

A la denuncia se adjuntaron copias de los recibos de pago y/o nómina entregados a los trabajadores, en los que consta que las retenciones sí se efectuaron, sin embargo, no fueron reportadas ante el IMSS, motivo por el que actualmente el ayuntamiento de Guadalupe adeuda alrededor de 140 millones de pesos por ese concepto.

En la denuncia se solicita un informe del estatus ante el IMSS de cada uno de los trabajadores a quienes se les retuvieron sus cuotas sin ser reportadas, para conocer la afectación a sus prestaciones, además de un informe a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para saber si en su momento existió alguna observación al respecto, y finalmente, que se realice la investigación correspondiente y se dé aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para que inicie el respectivo proceso penal.

Cabe señalar que, una vez que entró en funciones el actual ayuntamiento en septiembre de 2018 y hasta la fecha, se han cubierto puntual y oportunamente las obligaciones obrero-patronales ante dicha institución de seguridad social, y que los adeudos a que hace referencia la denuncia corresponden totalmente a la administración 2016-2018.