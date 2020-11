La Gualdra 455 / Río de Palabras

¿Lo soñé?, en realidad no sé si era un sueño, porque veía todo muy clarito; veía cómo él se acercaba, me tomaba de la mano y puedo decir que hasta llegué a sentir el calorcito de sus manos y, aunque no me lo crean, hasta percibí ese olorcito que se mezcla con la loción, un olor entre dulce y amargo de su sudor. Me tomó de la mano, nos fuimos caminando. Ahí sí, a veces dudo, porque el espacio por donde caminábamos ese sí no lo reconocía, no puedo afirmar si era un lugar que ya habíamos transitado o uno nuevo; siempre nos gustaba explorar nuevos sitios, acumular kilómetros de viaje. Lo que sí recuerdo es muy nítida su voz, entre aguda y fuerte; clarito oía que me decía: Ven, vamos, no tengas miedo. ¿Miedo? Eso sí me hizo dudar. No, él nunca hablaba de miedo ni de duda. Siempre era valiente, por eso me pareció raro. También me hizo titubear oír su respiración fuerte, tanto que hasta los latidos de su corazón se escuchaban. Él siempre fue muy sereno. Recuerdo que me dije para mí misma, en lo que yo pienso que era mi sueño. Después comencé a sentir que la suavidad con que tomó mi mano se convirtió en rudeza. No, definitivamente no era él, no me jalonearía, no me aventaría al suelo, no levantaría con furia mi falda, no me tomaría a la fuerza, no me dejaría llorando… Fue ahí donde me di cuenta. Sí, definitivamente no era un sueño era solo un recuerdo que siempre quise dejar olvidado.

