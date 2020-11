Exhorta Tello a la ciudadanía a no bajar la guardia y avocarse a salvar vidas

El gobernador ofreció la conferencia semanal sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia de Covid-19 en Zacatecas ■ foto: la jornada zacatecas

“Quiero pedirle a la ciudadanía que no bajemos la guardia, que realmente nos avoquemos a salvar vidas, no solamente de nosotros, sino de nuestro prójimo. Debemos de entender que nadie está exento, que en Zacatecas el contagio va en aumento; que la mortandad lamentablemente va en aumento. Nosotros como autoridades, en lo que nos corresponde, estamos haciendo un máximo esfuerzo para que no colapse el Sector Salud, estamos preparándonos para todo ello, pero nada será suficiente si la ciudadanía no ponme de su parte, si seguimos tratando de auto engañarnos, teniendo fiestas familiares, reuniones sociales”.

Esa fue la solicitud que hizo a la ciudadanía zacatecana el gobernador Alejandro Tello Cristerna en la conferencia semanal sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia de Covid-19 en Zacatecas, en la que expuso que la semana que terminó ha sido la de mayor contagio en lo que va de dicha contingencia, pues de mil 900 pruebas que se realizaron, resultaron positivas mil 077, lo que habla de un índice de positividad del 57 por ciento y un promedio diario de contagiados de 129, lo que pondría a la entidad cerca de volver al semáforo rojo, algo que sería “desastroso” para la economía local.

Con la cifra registrada la última semana, expuso Tello Cristerna, se llegó al 49 por ciento de positividad en los contagios en la entidad, además de que se ascendió a mil 076 decesos ya que se suscitaron 244, permaneciendo el índice de mortandad en 9.4, y se mantienen aún 3 mil 273 casos activos, con lo que se confirma que con esta última semana, el último mes ha representado el 31.5 por ciento del total de los contagios en la actual pandemia de Covid-19 y el 23 por ciento del global de los fallecimientos a causa del virus.

El mandatario estatal destacó como uno de los comportamientos que variaron en la última semana, que por primera vez en el índice de contagiados fue el sexo femenino el que refleja un mayor contagio, siendo el 50.04 por ciento del total, mujeres, contra el 49.96 de hombres, siendo entre las edades de 21 a 50 años quienes más registran contagios en las últimas dos, con un 66 por ciento del total. Sin embargo, en el caso de los fallecimientos, siguen siendo los hombres los que más mueren, pues hasta la fecha se tiene el registro de 638 decesos, contra 438 de mujeres.

Tello Cristerna dio a conocer también que hasta el momento se han contabilizado 66 mujeres embarazadas que han sido contagiadas del virus, de las cuales 65 se han recuperado y una perdió la vida. Asimismo, en puerperio se han contagiado 11 de ellas, siendo las mismas que se han recuperado.

En el rubro en el que el gobernador del estado hizo un llamado de atención a la sociedad, fue en de los menores que han sido contagiados hasta el momento, pues la cifra es de 302 en total, de los cuales se han recuperado 202, 84 permanecen aislados y hay ocho casos graves, reportados en las últimas semanas. “Tenemos que ver por nuestras familias, por nuestros hijos”, llamó el gobernador.

Con respecto al contagio entre el personal de salud, el jefe del Ejecutivo estatal subrayó que hasta el momento se han contagiado mil 338 personas pertenecientes al sector médico, y se han registrado 32 muertes a causa del virus. Por lo que hizo un llamado también a no bajar la guardia en este sentido, porque al afectarse este personal, se vería afectada también la atención.

En cuanto a la hospitalización, a la fecha hay 190 pacientes que están hospitalizados de los cuales 126 se reportan como estables y 64 graves. Asimismo, se reporta que de 354 camas, 126 están ocupadas y 228 disponibles; mientras que de las que incluyen ventilador, de 162 disponibles, 64 están ocupados y 98 libres y es que durante las últimas cuatro semanas la hospitalización ha ido en aumento, tanto que ahora el porcentaje de ocupación de las camas es de 36 y la de los ventiladores ascendió a 40 por ciento.

Alerta SSZ disminución

de capacidad hospitalaria

por falta de medicina

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), alertó que durante los últimos 14 días se contagiaron 315 personas de las instituciones de salud, entre médicos, enfermeras, enfermeros y trabajadores adjuntos, lo que provoca que haya una disminución en la capacidad de atención a la población al no contar con los recursos humanos suficientes.

Recalcó que el personal del Sector Salud ha trabajado de forma ininterrumpida durante la pandemia, lo que se suma a que el abastecimiento de insumos y medicamentos también llega a ser insuficiente para atender a los pacientes infectados de Covid-19, ya que con el aumento de hospitalizados, cada vez es más difícil conseguir los medicamentos, pues con la creciente ola se están necesitando aproximadamente 9 mil cajas mensuales de medicina para atender a todos.

Finalmente, Gilberto Breña Cantú advirtió que debido a que se ha incrementado el número de contagios, defunciones y de pacientes hospitalizados, Zacatecas está en alto riesgo de regresar al color rojo del Semáforo Epidemiológico, lo que, además, pondría en peligro al sector salud, ya que disminuye la capacidad de atención en urgencias a la población.