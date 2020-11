Zacatecas, en alto riesgo de regresar a semáforo rojo, advierte secretario de Salud del estado

Esto, además, pone en peligro al sector salud, agregó Gilberto Breña

“Debemos de entender que nadie estamos exentos; que en Zacatecas el contagio va en aumento; que la mortandad, lamentablemente, va en aumento”: Tello

El gobernador mencionó que la semana pasada ha sido la de mayor contagio en lo que va de la pandemia de Covid-19 en la entidad; el índice de positividad es de 57%, mientras que el promedio diario de contagios, de 129

El último mes ha representado 31.5% del total de los contagios y 23% del de fallecimientos a causa del virus, señaló

Finalmente, Gilberto Breña Cantú advirtió que, debido a que se ha incrementado el número de contagios, defunciones y de pacientes hospitalizados, Zacatecas está en alto riesgo de regresar al color rojo del semáforo epidemiológico, lo que, además, pondría en peligro al sector salud, ya que disminuye la capacidad de atención en urgencias a la población.

“Quiero pedirle a la ciudadanía que no bajemos la guardia, que realmente nos avoquemos a salvar vidas, no solamente de nosotros, sino de nuestro prójimo. Debemos de entender que nadie estamos exentos; que en Zacatecas el contagio va en aumento; que la mortandad, lamentablemente, va en aumento. Nosotros, como autoridades, en lo que nos corresponde, estamos haciendo un máximo esfuerzo para que no colapse el sector salud; estamos preparándonos para todo ello, pero nada será suficiente si la ciudadanía no pone de su parte, si seguimos tratando de auto engañarnos, teniendo fiestas familiares, reuniones sociales”.

Ésa fue la solicitud que hizo a la ciudadanía zacatecana el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, en la conferencia semanal sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia de Covid-19 en Zacatecas, en la que expuso que la semana que terminó ha sido la de mayor contagio en lo que va de dicha contingencia, pues de mil 900 pruebas que se realizaron, resultaron positivas mil 77, lo que habla de un índice de positividad de 57 por ciento y un promedio diario de contagiados de 129, lo que pondría a la entidad cerca de volver al semáforo rojo, algo que sería “desastroso” para la economía local.

Con la cifra registrada la última semana, expuso Tello Cristerna, se llegó a 49 por ciento de positividad en los contagios en la entidad, además de que se ascendió a mil 76 decesos, ya que se suscitaron 244, permaneciendo el índice de mortandad en 9.4, y se mantienen aún 3 mil 273 casos activos, con lo que se confirma que con esta última semana, el último mes ha representado 31.5 por ciento del total de los contagios en la actual pandemia de Covid-19 y 23 por ciento del global de los fallecimientos a causa del virus.