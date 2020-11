Directores de escuelas piden “no regalar calificaciones”, pero sí ser “benevolentes”

Por la pandemia los alumnos toman sus clases de forma virtual ■ foto: andrés sánchez

Los profesores aún no tienen indicaciones oficiales sobre la manera en que se evaluará a los alumnos de nivel básico

A pesar de que no hay indicaciones oficiales sobre la manera en que se evaluará a los alumnos del nivel básico, durante la implementación de la modalidad a distancia por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, directivos han solicitado a los maestros a que “sean benevolentes” y que eviten la reprobación.

“No les pedimos que regalen una calificación, pero en la medida de sus posibilidades, sean benevolentes”, indicó la directora de un plantel escolar a los docentes, a través de un mensaje de voz.

En el mensaje, la directiva expone que “hasta ahorita no nos han dicho de qué manera evaluar como el ciclo escolar pasado, pero en virtud de que se acerca la evaluación, estamos tomando estas medidas que son las que siempre hemos llevado”.

“Como no hemos tenido ninguna indicación, de todas maneras les pedimos, maestros, que tengan en cuenta la situación que estamos pasando. Ahora que estamos con la educación a distancia nos estamos dando cuenta de muchas situaciones que de manera presencial no conocíamos”, agrega.

La funcionaria del sistema educativo exhortó a los docentes a que sean benevolentes con la calificación que le asignen a sus alumnos, y que consideren las dificultades que se están enfrentando.

“No les estamos pidiendo que les regalen calificación, pero de acuerdo a la posibilidad que tengan maestros, que sean benevolentes a la hora de evaluar. Yo sé que muchos de ustedes se ponen en los zapatos de sus alumnos y comprenden la situación”, expresó.

En ese sentido, les señaló que sí pueden otorgar una calificación reprobatoria, pero sólo en casos extremos donde no hubo algún tipo de contacto con el alumno y que no haya realizado ningún trabajo.

“Ojalá no tengamos tanto alumno reprobado. Por nosotros mismos, por ustedes mismos, habla bien que la mayoría de sus alumnos tenga calificación aprobatoria. Repito, un 5 sólo si de plano ya no podemos ayudar, si de plano un alumno no se conectó y no hizo ningún trabajo”, indicó.

Ante esa solicitud de la directora, se prevé que la calificación que se asigne a los alumnos del nivel básico, en el primer trimestre del ciclo escolar, serpa aprobatoria, con la intención de evitar la deserción durante la contingencia sanitaria y la aplicación de la modalidad a distancia.