Calavera para AMLO

Autor: Luis Fernando Millán Barrera

Residencia: Ciudad de México, México

Andaba la Parca buscando,

corriendo sin parar,

entre la gente preguntando,

pero aún sin poderlo hallar.

La mandaron a la chingada,

que ahí lo podía encontrar,

pero sólo se vio engañada

porque ya no está por allá.

Se fue para Los Pinos,

segura de que ahí estará.

Le dijeron, aquí no vino,

no vino ni vendrá.

Vaya a buscarlo a Palacio,

a Palacio Nacional,

pero váyase despacio

porque si no se va a cansar.

La Huesuda, desesperada,

gritaba sin parar,

ahora sí estoy enojada,

ahora sí te he de encontrar.

Se fue volando para el centro,

brincando sin cesar;

se fue rompiendo el viento

para más rápido llegar.

Grande fue su sorpresa

cuando al Zócalo llegó,

pues querían llevarla presa

esos del Estado Mayor.

Sólo he venido a llevarme

al cabecita de algodón,

ése que ustedes llaman

presidente de la nación.

Mejor llévate a Peña,

Salinas o Calderón;

tal vez ellos se sueñan

que ya están en el panteón.

Después de tanto, la Calaca lo vio;

gritó: “ahí estás, Andrés Manuel”,

pero él, para nada, se asustó,

mejor le regaló un clavel.

Amor y paz, le contestó,

te aseguro no me opondré,

pero sólo te pido un favor,

que me dejes volver otra vez.

Por fin, la malvada Pelona

al panteón se lo llevó,

pero cuenta la leyenda macabrona

que en seis años regresó.