Código Político La sucesión en Morena Zacatecas

Con la renuncia de David Monreal Ávila (27 de marzo de 1966) a la Coordinación de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ahora sí vendrá la hora de la verdad en la sucesión gubernamental de Morena Zacatecas.

De lejos y a través de encuestas que publicaban diversas empresas, el ex funcionario de la SADER obtenía oxígeno público en tierras zacatecanas, pero ahora que está fuera del gobierno federal, se verán y medirán con más claridad las tendencias, las preferencias electorales en el estado.

David Monreal no ha sido un militante definido en ningún partido político, no lo fue en el PRD y menos aún en el PT, pero tampoco lo es en Morena, en donde no existe un registro de su militancia en el estado.

El aspirante a la gubernatura de Zacatecas carece de una militancia sólida que lo identifique con un partido político. Veamos por qué:

Gobernó Fresnillo con las siglas del Partido de la Revolución Democrática (2007-2010) y después contendería bajo las siglas del Partido del Trabajo por la senaduría (2012-2016) y ha sido postulado en dos ocasiones por el PT como candidato al gobierno zacatecano.

La primera ocasión en la que David Monreal contendió por la gubernatura del estado de Zacatecas fue en el año 2010, cuando después de alzarle la mano y declinar en favor de Miguel Alonso Reyes, para presionarlo para que registrara su candidatura petista, pero el ex secretario particular del actual senador Ricardo Monreal, decidió hacerlo bajo el auspicio del PRI.

A David no le quedó otra opción más que registrar su candidatura, que perdió precisamente ante Alonso Reyes.

En el 2016 David Monreal Ávila volvió a registrar su candidatura como militante petista al gobierno de Zacatecas, aunque en la formalidad mediática lo hizo por Morena. Sin embargo, el registro formal lo hizo el Partido del Trabajo.

Esta es parte de la indefinición político-ideológica de David Monreal.

En la actualidad el ex alcalde de Fresnillo -en donde no se le recuerda por una buena administración municipal- es militante de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) pero en los hechos no se le reconoce ningún acto de identidad partidista o de participación, ni en la Ciudad de México y menos aún en Zacatecas.

Alejado del estado por casi diez años, el ex secretario de Ganadería de la SADER tiene enfrente un panorama muy complicado, sobre todo en la dirigencia de MORENA, en donde sus contrarios juegan otro tipo de partida.

El Clan Monreal procurará obtener la candidatura de Morena y la dirigencia del partido a través de David y de Catalina Monreal, hermano e hija respectivamente, del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, lo que se antoja muy difícil de lograr, pues el mensaje que se lanza con esta pretensión es la de fincar un cacicazgo político en el estado.

Empero el senador Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas (1998-2004) y aspirante a la presidencia de la República, buscará por todos los medios lograr sus objetivos políticos, aunque es muy difícil que el presidente Andrés Manuel López Obrador acepte esta maniobra, sobre todo porque, como se observa en este momento, su hombre de confianza es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En este escenario en el que se encuentra la sucesión de Morena en Zacatecas emerge la pretensión del senador José Narro Céspedes, no solo de clara oposición al Clan Monreal sino de franca y fuerte cuestionamiento a la precandidatura del ex coordinador de Ganadería.

En este contexto David Monreal Ávila presenta fuertes fisuras en su equipo de trabajo que carece de una cohesión política, pues su principal operadora con algunos grupos de poder zacatecano, sobre todo mediáticos, Norma Julieta Del Río Venegas, fue electa comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en una votación en la que el senador Ricardo Monreal le dio todo el apoyo, pese a las alusiones de traición política que le hiciera recientemente, ya que la comisionada actuó bajo el lineamiento de la ex gobernadora Amalia García Medina (2004-2010).

La ex presidenta del IZAI y actual comisionada en Zacatecas había buscado con vehemencia esa posición en dos ocasiones, y sabía que si apoyaba las aspiraciones políticas de David Monreal obtendría el apoyo del jefe del Clan para lograr sus objetivos. Y así sucedió. Del Río Venegas llegó al IZAI con el apoyo de Miguel Alonso Reyes y de ahí buscó el amparo del Clan Monreal en las últimas fechas.

Julieta del Río Venegas llega al INAI con el apoyo y la influencia de Ricardo Monreal gracias a sus maniobras política pero sin la legitimidad ciudadana. Lo que queda claro, es la politización de los organismos autónomos, a los que les queda muy poco, casi nada de autonomía.

En los siguientes días se irán decantando las próximas precandidaturas que estarán en el escenario electoral del 2021, pues como se aprecia la batalla electoral se dará entre dos alianzas: la del PRI-PAN-PRD y Morena-Verde PT.

¿En este escenario de complejidad política será David Monreal Candidato? ¿Confiaría el presidente López Obrador en un triunfo electoral en Zacatecas con este perfil? ¿Habrá otro candidato de Morena por la gubernatura en el estado? ¿Estaría garantizado el triunfo electoral de Morena en el estado? ■

Al tiempo…

