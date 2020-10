Nueva República | Los tres pies del gato

Donde había poca justicia era peligroso tener razón

Quevedo

La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie

Montesquieu

Este ha sido un fin de semana de maromas mortales, la detención de Cienfuegos ha iniciado un encontronazo en redes de dos contrarios que ya conocemos bien, la lógica básica contra la línea editorial de la mayoría de los medios. Llegamos al punto en el que las maromas se vuelven más estrafalarias, pues es claro que la designación de Luis Crescencio Sandoval, (número 26 de 28 en la lista de posibles) obedece a un sano distanciamiento que toma el presidente respecto al grupo corrupto de Cienfuegos.

La primera línea editorial, quizás la menos torpe, busca señalar las nuevas tareas del ejército como zonas ahora sensibles a la corrupción, en su lógica: el ejército tiene más área de operación que en otros sexenios, luego, el ejército es corrupto, por tanto: hoy vivimos en país más corrupto. Claro que esta estéril maroma que intenta atacar el respeto que tiene Andrés Manuel por el ejército como conjunto, olvida de plano, u oblitera intencionalmente el hecho señalado arriba, que el mandamás de este organismo es el absoluto contrario al que se encontraba en funciones cuando, de hecho, la SEDENA participaba como aliada de ciertos cárteles. No olvidemos que a Cienfuegos se le acusa no sólo de narcotráfico, también figuran cargos de lavado de dinero, etc., vamos, que el expediente armado da tiempo para hacer varias películas de largo aliento similares a “El irlandés”.

Para desgracia de la línea golpista, Luis Crescencio es, quizás, el único en la lista que no figuraba en el círculo de amigos del ex general curiosamente parecido al Joker, entonces llegamos a la segunda maroma extraordinaria: “Lo que no puede hacer México lo hace Estados Unidos, no es para que echen cuetes.” Aquí, el buen lector tiene el permiso de reírse si es gustoso, al parecer es cosa mala si son detenidos aquí, como es el caso de varios, porque se trata de persecución política, pero cuando lo hace la DEA, con los pelos de la burra en la mano, es decir, con un caso armado durante muchos años y fuertes certezas y pruebas (no olvidemos que se trata de un ex funcionario de primer nivel y ese paso podría salir caro a cualquier país), entonces sí, salta el otro conductor a decir que esa detención debió hacerse en México y que aquí faltan los tamaños. Esa vueltota de carro ni Cantinflas la arma tan rápido.

Los ahora detenidos: el susodicho, Cesar Duarte y García Luna tienen contratada a la misma firma de abogados para representar sus casos, el tema brilla por su ausencia en el horario estelar, pero parece un elemento clave para desmenuzar el nivel de omnipotencia con el que se movían estos tres sujetos al interior del estado mexicano. No olvidemos decir que dicha firma cobra entre 800 y 1000 dólares por hora facturada, esa información sólo trascendió en este medio. Ahora sí, quien fuera delincuente durante los sexenios pasados, esos servicios no son contratables por el 99.9 de los mortales, la firma trabaja de Bill Cosby para arriba.

Cuando se hace de conocimiento público que la misma firma defiende a tres peces gordos del régimen corrupto, la lógica se va imponiendo y los medios se limitan a mesas de análisis donde se abunda (principalmente) en el efecto moral que causa esto en el ejército mexicano e, incidentalmente, revolotea la pulla contra la confianza que tiene AMLO en la SEDENA a cargo de un titular completamente diferente. ¿Qué significa para México que el ex secretario de defensa hoy enfrente cargos por narcotráfico y lavado de dinero en el país del norte? Muchos quisieran buscarle tres pies al gato pero lo que significan estos hechos es una verdad tan prístina que ya la habíamos venido diciendo incluso antes de que acabara el reinado del terror de Peña: El narcogobierno era completamente real, y tenemos elementos para que en un futuro, más temprano que tarde, topemos a todos los implicados en un Maxi Proceso, pues lo que vimos en México ha sido francamente escandaloso, así lo señala la prensa internacional, desde The Guardian hasta Al jazeera.

Frente a este nuevo prisma, las violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales sucedidas en el sexenio de Peña Nieto toman mayor relieve, el caso terrible de los 43, cuando Cienfuegos se negó abiertamente a cooperar con las investigaciones, abre nuevas rutas de investigación, pues es verdad conocida la del involucramiento del cartel en los sucesos de la noche de Iguala. ¿Cuál es el escenario para México y sus fuerzas armadas? Esa es la pregunta que se quiere poner el centro, la respuesta no la sabe nadie, pues la actuación del nuevo mando está por rendir frutos, ya sean amargos o dulces, pero la pregunta que los hechos ponen en el centro no es esa, sino: ¿Cuál es el futuro de la narco-camarilla que controlaba a este país? Pues eso está por verse, el juicio a expresidentes avanza y cada día se engrosan las filas de los delincuentes de cuello blanco en proceso, invito a los medios a que dejen las preguntas metafísicas y se centren en las que los hechos mismos lanzan.