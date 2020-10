Lo que ha dividido a Morena son las imposiciones, las violaciones a los estatutos: Luis Medina

Luis Medina Lizalde ■ foto: la jornada zacatecas

Advierte que ha llegado el momento de ponerle punto final al proceso y lo que sigue es conquistar la mayoría en las cámaras legislativas

Para el político zacatecano, y uno de los fundadores de Morena en el estado, Luis Medina Lizalde, el proceso por el cual se eligió a Mario Delgado como nuevo dirigente nacional fue una “imposición del Trife fuera de toda legalidad”, porque los estatutos del partido establecen que este tipo de encuestas son para candidatos de elección popular y no dirigentes, no obstante, consideró que lo más urgente ahora para la nueva dirigencia es regresar a la senda estatutaria porque esta ofrece el camino para funcionar con eficacia y armonía.

La historia del proceso, señaló Medina Lizalde, revela que hay “una gran hostilidad” hacia las fuerzas de Morena por parte de los órganos electorales, atribuyéndole esto a lo ofendido que se siente la “élite dorada de los altos ingresos” porque están siendo cuestionados por la sociedad entera y como respuesta a la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, aseveró que ha llegado el momento de ponerle punto final al proceso y lo que sigue es conquistar la mayoría en las cámaras legislativas para que las reformas que impulse el presidente tengan viabilidad. “Creo que eso es lo fundamental, y desde luego para tratar de que la Cuarta Transformación vaya instalándose en los estados de la República, y por eso creo que hay que cerrar ese capítulo de la vida del partido y ver hacia adelante”.

Luego de que Mario Delgado hiciera un llamado a la unidad y reconciliación del partido, Luis Medina Lizalde confirmó que en Morena hay conciencia, sin embargo, lo que ha dividido son las imposiciones, las violaciones a los estatutos y el tratar de apoderarse de las candidaturas, sacrificando y desconociendo el derecho de la militancia de decidir quiénes son sus candidatos.

“Si Mario Delgado es congruente con lo que dice, si verdaderamente tiene una actitud de reconciliación, no le va a costar trabajo, porque la gente de Morena tiene muy claro que sus prioridades están más allá de personalidades e intereses grupales. Esa es la conciencia de quienes fundamos Morena. Morena no se hizo para reproducir la política tradicional, para convertirse en botín de los ambiciosos vulgares, sino que se hizo para que cuente como un instrumento para impulsar la Cuarta Transformación”, opinó el político y ex presidente del partido en Zacatecas.

“Hay una parte de Morena muy consciente y muy sensible de que la lucha es de ideales, por principios, por participar en una política distinta, pero desde luego también para nadie es desconocido que Morena ha recibido a mucha gente sin convicciones que se acerca para ver qué le toca, qué le saca, no para servir al propósito, pero eso es algo que sucede en todos los procesos sociales. El secreto es estar dando permanentemente la lucha de ideas, expresando opiniones, porque el debate es educador”.

En este sentido, consideró que Zacatecas tiene un Morena muy educado ideológicamente, porque siempre le ha dado una gran importancia a la conferencia, a la asamblea informativa, a la discusión de los problemas nacionales. “Siempre se está sembrando conciencia. Nosotros estamos en el esfuerzo permanente de que la gente comprenda, se informe, esté consciente de la realidad nacional y de esa manera, estamos promoviendo el respaldo a la línea del presidente López Obrador”, concluyó.