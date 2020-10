Productores de frijol se inconforman por el precio de garantía; piden 18 pesos

Los Frijoleros Unidos de Zacatecas ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Explican que actualmente el precio por kilo está entre 14 y 15 pesos

■ Comentan que los precios de producción han aumentado y podrían terminar en números rojos

■ Desde el 20 de agosto enviaron sus peticiones al presidente López Obrador y a Segalmex

Frijoleros Unidos de Zacatecas, comisión que representa a productores en el noroeste, se inconformaron con el precio de garantía de este grano básico, que ellos consideran rentable que suba a 18 pesos, pero por el momento ronda entre 14 y 15 pesos con la escasa cosecha de este año, y no les alcanza para cubrir los costos de producción.

Ramiro Hinojosa, representante de la comisión, comentó en una conferencia de prensa que desde el 20 de agosto hicieron llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un documento que fue debidamente recibido por él y Segalmex, en el que solicitan que se revise el precio de garantía del kilogramo de frijol, porque tiene un año operando y los precios de producción han ido aumentando, por lo que solicitan que en ese porcentaje se aumente el precio del frijol, sin embargo no han tenido respuesta.

Aseguraron que ya han tenido reuniones con los diputados Armando Perales y Jesús Padilla, además de tener acercamientos con otras instituciones del campo, pero todos les han dicho que no se puede, pero argumentan que en las reglas de operación de Segalmex existe un artículo que los faculta para hacer estos cambios en beneficio de los campesinos, por lo que esperan ser atendidos pronto.

También comentaron que este aumento es en especial necesario en estos tiempos porque el sector del campo no ha podido recuperarse de la sequía de hace un año, sin mencionar que luego que este periodo comenzara de manera positiva, terminó en una situación similar que la del 2019, y de no recibir el apoyo de las autoridades, muchos más campesinos podrían terminar en números rojos y no podrán sembrar el siguiente año.

Aseguraron que si los frijoleros dejan de producir en años venideros por no poder cubrir costos, las consecuencias las llevarán los consumidores, que tendrán que comprar producto extranjero, por lo que será mucho más costoso, por esta razón esperan recibir una solución que los beneficie a todos a largo plazo.