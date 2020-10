Manifiesta Claudia Anaya su deseo de ser gobernadora

La política zacatecana estuvo como invitada en el programa de radio Sound Politicón ■ FOTO: ODÍN SALINAS

■ “Mi estilo de gobernar sería distinto al de Alonso y Tello”

■ Asevera que se enfocaría en las cuestiones de seguridad y económicas

■ Dice que “el proyecto de Milpillas volvería a los planes estatales y tendrá que salir, por ser una necesidad impostergable para los zacatecanos”

Claudia Edith Anaya Mota confirmó su deseo de ser gobernadora de Zacatecas en el programa de radio Sound Politicón, donde afirmó que su mandato sería distinto a los de Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, centrado en las cuestiones de seguridad y económicas que aquejan al estado.

La senadora adelantó que está participando dentro de la selección interna de su partido —el Revolucionario Institucional (PRI)— para una posible candidatura a la gubernatura de Zacatecas, detallando que las formas del partido incluyen un diálogo entre los cuatro posibles representantes para elegir al mejor candidato que dé respuesta a las problemáticas y ser una alternativa real para darle solidez al estado.

Sobre sus ejes centrales, de llegar al gobierno, Anaya destacó que se enfocaría en el desarrollo económico, que como su nombre lo dice, impulsaría el desarrollo y buscaría atracción industrial.

Otro eje central sería la seguridad pública, que aseguró afecta a la población e inhibe la inversión; además sostuvo que es imposible atender otras problemáticas si no le dan paz a las personas primero.

Asimismo, el proyecto de Milpillas volvería a los planes estatales y “tendrá que salir”, por ser una necesidad impostergable para los zacatecanos; en este sentido lamentó que intereses políticos bloquearan el proyecto durante el gobierno actual, anteponiendo lo a necesidades de la población.

La funcionaria distinguió que tiene una trayectoria trabajando en favor de la población, como legisladora local y federal, y siempre busca construir, por lo que estando al frente del Ejecutivo no sería distinta.

Tocando el tema del presupuesto para Zacatecas, reconoció que habrá recortes importantes, considerando que en la estimación general, por la pandemia, no hay buenos números para el país y, por consiguiente, tampoco para las entidades federativas.

En esta materia, detalló que los fondos de aportaciones son determinados, sin margen de maniobra, y las participaciones verán una caída de 7 por ciento, aunque es muy posible que no sea tan favorable. Esto quiere decir que el recurso de la Legislatura local para su presupuesto estatal se limitará para el pago de nóminas.

Aun así, se dio el tiempo de reconocer la labor del gobernador Alejandro Tello estado y de Jorge Miranda, secretario de Finanzas, ya que Zacatecas no se ha endeudado bajo su administración, además de que impulsó el Impuesto Ecológico, el que calificó como un “respiro” para solventar déficit presupuestal y se quedará como herencia para el/la futuro/a gobernante.

En cuanto a su agenda como senadora, comentó que en los dos años de ejercicio legislativo que representan una nueva etapa encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y una nueva política ideológica, han sido “complejos”, pues describió que, al intentar construir con el grupo parlamentario mayoritario, ven como adversarios a los demás partidos, no como un aliado para darle una ruta al país, y se enfocan en destruir todo lo pasado, aunque haya cosas favorables.

Aceptó que en las disputas se han generado discursos extremistas, a lo que respondió que eso no puede ser en México, y declaró que es indispensable analizar y más allá de la narrativa, pues la realidad se interpone y denunció que no hay quimioterapias en los hospitales en Zacatecas y muchas partes del país, a pesar de que en el discurso se sostenga que todo está bien.

En los mismos términos admitió que aún hay una aprobación mayoritaria al partido en el poder, pero esto durará “hasta que a la gente la alcance la realidad”, sentenció.

En materia de Ciencia y Tecnología, la comisión que encabeza, explicó que existe una iniciativa que asegura que tendrá apoyo para el campo próximamente, cumpliendo con los acuerdos de París y el tratado de libre comercio, funcionando también en lo transversal, para lograr realizar el comercio de manera sustentable y más limpia.

En cuanto al tema de fideicomisos, argumentó estar en contra de su disolución puesto que los mismos son auditables, tienen que entregar un reporte trimestral de movimientos y saldos, y no hay procesos de averiguación en los mismos; como solución, en cambio, sugirió detectar, sancionar y corregir, los problemas de los fideicomisos, no extinguirlos, porque atienden asuntos puntuales y específicos, y el presupuesto, debido a los recortes, no será capaz de compensarlos.