Cáncer de mama, considerado desde 2006 como la primera causa de muerte en mujeres

En el marco del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama, el cual se conmemora cada 19 de octubre, Aidé Nallely Rebollo Núñez, subdirectora de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, informó que la mortalidad por este mal sigue presentándose de una manera muy fluctuante y a pesar de que en 2016-2017 registró un descenso, para 2018-2019 incrementó nuevamente, lo que refleja que se requiere un trabajo más arduo y la colaboración de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la respuesta de la ciudadanía zacatecana para combatirlo.

De acuerdo con la funcionaria, el cáncer de mama es considerado desde 2006 como la primera causa de muerte de las mujeres, siendo aproximadamente a los 54.9 años de edad el promedio de presentación, mientras que el rango de incidencia en México se da entre los 50 y los 59 años, al menos en 45 por ciento de los casos detectados.

Según Rebollo Núñez, el cáncer de mama tiene diferentes factores de riesgo que predisponen a las mujeres a tener este tipo de enfermedad y que pueden dividirse en modificables y no modificables. Entre los segundos, están la raza, la edad, el género, la predisposición genética, así como no haber tenido hijos, haberse embarazado después de los 30 años, haber iniciado períodos menstruales de forma tardía o tener menopausia tardía, después de los 52 años, y no haber dado lactancia materna.

Dentro de los modificables, la especialista destacó que son aquellos hábitos alimenticios con ingestas calóricas elevadas y bajos en fibra y ácido fólico; la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo y el sedentarismo predisponen también para que una persona pueda desencadenar cáncer de mama.

Rebollo Núñez expuso que en los Servicios de Salud se realizan búsquedas intencionadas de cáncer de mama promoviendo las estrategias de atención oportuna, tales como son la exploración mamaria después de los 20 años de edad y una mastografía bianual a partir de los 49 años hasta los 60, para así poder identificar una fase preclínica de la enfermedad.

Zacatecas, informó, es uno de los 18 estados que cuenta con una Unidad Médica Especializada para detección y diagnóstico de cáncer de mama como es la Uneme Dedicam, que cuenta con equipamiento tecnológico de vanguardia que permite una mínima invasión. Además se desempeñan ahí tres médicos radiólogos, tres mastógrafos, un equipo para hacer biopsias por medio de coordenadas y un equipo de ultrasonido especializado para tejido mamario.

De acuerdo con la funcionaria, en 2019 se realizaron 16 mil 219 mastografías en Zacatecas, pero fue en 2017 cuando se realizaron más, al llegar a 17 mil. No obstante, recalcó que la productividad ha ido incrementando con un mayor número de mastografías, así como a su vez ha incrementado la cantidad de biopsias y ultrasonidos mamarios, con la finalidad de detectar el cáncer a edades más tempranas para un mejor tratamiento.

Y es que informó que se han dado casos de cáncer de mama en menores de 40 años, en mujeres embarazadas y hasta el momento en lo que va de 2020 en un solo hombre, en el que no hay diferencia del que puede padecer la mujer. Asimismo, lamentó que aún continúa mucha resistencia por parte de las mujeres a realizarse la mastografía por todos los mitos que hay en torno a ella, debido a la radiación, al dolor, entre otras cosas, y se deciden mejor por el ultrasonido, pero precisó que nunca va a sustituir a una mastografía.

Para las mujeres interesadas en realizarse los estudios, Rebollo Núñez informó que pueden acudir al Hospital General de Zacatecas, al Hospital Comunitario Juan Aldama, al Hospital General de Fresnillo, al Hospital Comunitario de Sombrerete, al Hospital Comunitario de Jalpa, al Hospital General de Jerez, el Hospital General de Loreto, al Dedicam y a los Cessa Tlaltenango y Río Grande, donde como cada mes de octubre, estarán brindando servicio de manera gratuita de 8 a 14 horas y con un máximo de 17 mastografías por día, debido a la contingencia sanitaria.