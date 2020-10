Yolanda Pantin, nacida en Caracas en 1954, obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca en su edición número 17. Foto de Pascual Borzelli.

La Gualdra 452 / Premios / Poesía

como el calor me sofocaba dije basta

y me senté de cara a la ventana

para refrescar mi cabeza que tiritaba

al igual que una onza de gelatina

Con el hilo del sudor

hice un collar

para apretarme el cuello

además

las noches eran tristes

y rojas

tanto

que me dediqué a soñar con lo ojos abiertos

Solo veía una carretera polvorienta

Eran noches nostálgicas

Te dije ahógame

y como no había cuerda

y el hilo en el cuello era invisible

juraste amor eterno

me hiciste una escena de celos

Luego lloramos en voz baja

para no despertar a los niños