Caso de Cienfuegos demuestra que México ha perdido soberanía en el ejercicio de la justicia: ex procurador

■ Opina Aquiles González que EU tendrá sujeta a la clase política mexicana a una subordinación extrema, todos van a estar temerosos de que se encuentren en la lista negra

La detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, en Estados Unidos, evidencia que México requiere modificar su sistema de justicia penal para que sea posible ejercer la soberanía en ese ámbito, opinó Aquiles González Navarro, ex procurador de Justicia de la entidad.

En el caso del ex funcionario federal aprehendido en Los Ángeles, explicó que Estados Unidos tiene el interés de juzgar políticos o narcotraficantes mexicanos por la información que puede obtener de ellos.

“No es porque Estados Unidos sea justo o buen aplicador de justicia, sino que les cobra una cantidad muy fuerte por reparación de daño, luego los hace que se declaren culpables y después obtienen gran cantidad de información confidencial de cada capo, político o delincuente”, expuso.

Consideró que es probable que la detención de Cienfuegos Zepeda haya sido a partir de las declaraciones de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y “seguramente tienen mucha información de Calderón, pero esa la usarán posteriormente; la van dosificando según sus intereses”.

Aquiles Navarro manifestó que “México no debe entregar a Estados Unidos a los posibles delincuentes. Deben ser juzgados en México. Cuando Estados Unidos requirió a ‘El Chapo’, Peña Nieto de inmediato lo entregó. Entonces así manejan toda la información y después ellos la utilizan a su satisfacción y su gusto”.

Afirmó que a través de la información que reúnen de los políticos o capos detenidos, ellos “tienen agarrados a ex gobernadores, diputados o senadores. Así es la justicia norteamericana: vas a juicio oral y te declaras culpable, pagas reparación del daño, y si proporcionas información confidencial, se le cambia el esquema por un juicio abreviado donde la pena es de dos o tres años”.

Desde su perspectiva, es probable que Cienfuegos Zepeda sí tenga responsabilidad en las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero debido a que, en el gobierno de Felipe Calderón, el Plan Mérida permitió la intromisión a México de espías del FBI y la CIA, y permitió los operativos de Rápido y Furioso, mediante los cuales entraron al país más de 200 mil armas de asalto.

González Navarro opinó que debe promoverse un foro de reforma del sistema de justicia penal en México, a fin de que haya soberanía y el sistema adecuado sería el francés, donde se contemple también la creación de una Policía de Investigación.

“El sistema que teníamos, de corte francés, no estaba mal, pero requiere de dinero para su área de criminología, pero fundamentalmente lo que ha faltado es una Policía Ministerial Investigadora y mientras no lo tengamos va a ser un fracaso del sistema en México”, dijo.

Recordó que en Zacatecas alguna vez se creó la Policía de Investigación y se integró por 50 licenciados en Derecho que fueron capacitados por la policía francesa, pero “curiosamente la disolvió Amalia García poco antes de que dejaran salir a más de 40 capos de Los Zetas”.

González Navarro reiteró que este caso de Cienfuegos demuestra que México ha perdido soberanía en el ejercicio de la justicia y Estados Unidos tendrá sujeta a la clase política mexicana a una subordinación extrema, ese es el efecto, perdemos soberanía y todos van a estar temerosos de que se encuentren en la lista negra”.

Por último, consideró que la Cuarta Transformación no se plantea transformar el sistema de justicia penal debido a que “Morena no tiene gente que se plantee estos problemas a fondo. No hay iniciativas sobre un sistema nuevo de fiscalización del dinero o de un Tribunal de Cuentas y siguen con la inercia de negociar todo en las Cuentas Públicas”.