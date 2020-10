La Gualdra 451 / Río de palabras

Es la misma canción, la mismita. Esa que me cantaste por primera vez el día que empezamos a salir. Esa canción que hizo que me enamorara, la que funcionó como primer amarre, la que sirvió de gancho, pues. Luego recuerdo que cada vez que nos veíamos la ponías en el estéreo del carro cuando nos perdíamos por ahí, lejos de la gente, en donde nadie nos molestara, nos juzgara o dijera que hacíamos mal, como dice otra canción, que no es esta, no, no es la misma. Esta es otra, otra muy distinta. Ahora que lo pienso si la letra no es tan romántica y su tonada es más bien guapachosa; así como para bailar, como para soltar el cuerpo, como para sacarle brillo a la pista, como para desgastar los zapatos. Pues esa, esta misma canción es la que bailamos cuando nos casamos, cuando en la fiesta ya estábamos hartos de escucharla porque el Dj la puso como cinco veces nada más porque mi primo Nando les dijo que nos gustaba, que era NUESTRA canción de novios. Es esa misma canción la que ponías cuando nos enojábamos para que se me bajara la muina, para que perdonara tus descuidos y deslices. Es esta misma, la mismita la que ahora pones en tu celular a todo volumen para que volteé a verte, para que se me olvide que te vi en la plaza ahí también tratando de escaparte de la gente; pero no conmigo, sabrá Dios qué canción le pusiste a este, sabrá Dios cuál sea ahora su canción. Así que quita esta, apaga tu celular o lo tiro, porque ya me aburrió tu sonsonete.

