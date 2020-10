Marchan por Karamelo sus amigos, familiares y colectivas feministas

La bicicleta que Carmen utilizó en vida fue parte activa de la marcha y fue llevada a través de las calles y avenidas del centro ■ fotos: andrés sánchez

Exigen justicia en el caso de Carmen, quien se distinguió por luchar contra la violencia

Sus hijos piden no olvidar el mensaje de tolerancia que su madre siempre trató de enseñar

Con gritos y carteles que exigen justicia, colectivas feministas y denominados “familia chola”, se dieron cita en la plaza Bicentenario para emprender una marcha en honor a la memoria de Carmen “Karamelo”, quien fue víctima de feminicidio el pasado jueves 24 de septiembre.

Poco más de 200 personas marcharon en dirección a la Plaza de Armas, donde de manera pacífica exigieron al gobierno justicia en el caso de Carmen, quien en vida se distinguió por luchar en contra del uso de las drogas y la violencia entre pandillas.

El evento inició pasadas las cuatro de la tarde en la Plaza Bicentenario, cuando familiares, amigos y mujeres feministas, todos vestidos de negro, escucharon las palabras de los hijos de Carmen, que pedían a todos no olvidar el mensaje de tolerancia que su madre siempre trató de enseñar.

Se nombraron a todas las mujeres zacatecanas que han muerto víctimas de un asesinato por razones de género

“Somos o No Somos”, gritaron los miembros de la comunidad chola del estado al comenzar a marchar y que se repitió durante todo el trayecto, además de llevar carteles y lonas con la foto de “Karamelo”.

La bicicleta que Carmen utilizó en vida fue parte activa de la marcha y fue llevada a través de las calles y avenidas del centro de la capital por sus amigos del club “Lowrider Old School” y permaneció como un recordatorio de la voz que ya no pudo asistir al evento, mientras sus seres queridos gritaban, entre lágrimas “no más discriminación, no somos criminales” y exigían al gobernador, Alejandro Tello Cristerna, dar la cara ante todos los acontecimientos violentos que se viven en el estado y que terminan con la vida de incontables mujeres día con día.

“Hoy somos su voz. Hoy gritamos por Carmen”, “Vivas nos queremos”, “Ni una más”, se leía en algunos de los carteles que los manifestantes que marcharon por las calles del Centro Histórico portaban, acompañados por los hijos, familiares y amigos de Carmen, quien era considerada una figura materna para los cholos zacatecanos.

Como parte del evento, los colectivas feministas dieron el tradicional “pase de lista” en el que se nombraron a todas las mujeres zacatecanas que han muerto víctimas de un asesinato por razones de género y, por primera vez se leyó el nombre de “Karamelo”; también se hizo un performance en el que se cantó Canción Sin Miedo, que es considerada un himno de la lucha feminista. El evento culminó con porras por la vida de Carmen y el agradecimiento de sus hijos a todos los que gritan para que se haga justicia en el caso de su madre.