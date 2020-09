Cofepris lanza alerta sobre uso el de algunas marcas de gel antibacterial que contienen metanol

Con la pandemia se generalizó el uso de gel antibacterial y otros materiales sanitizantes ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Los principales efectos para la salud por el uso del metanol es la irritación de las mucosas nasales y oculares en caso de que se inhale

La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta a nivel nacional sobre el uso de diferentes marcas de gel antibacterial que contienen metanol en sus ingredientes y que, por ende, representan un riesgo para la salud de la población mexicana que ha incrementado el uso de este en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19.

La dependencia informó que en el marco de las acciones de control sanitario que lleva a cabo sobre bebidas alcohólicas, alcohol desnaturalizado y gel desinfectante a base de alcohol, se ha realizado la vigilancia en todo el país para la toma de muestra de diferentes marcas de gel con la finalidad de identificar metanol, encontrándolo hasta la fecha en las marcas: Natcly; Tradicional Casa Solar; Omega Nalle Clean; Nanoölflon; Clean 10; Naturals Ultra; Gel Heal; Alcohol Gel Farmacias Nevy, y Protec hands.

De acuerdo con el organismo regulador, los principales efectos para la salud por el uso del metanol es la irritación de las mucosas nasales y oculares en caso de que se inhale. Pero también produce asfixia, vértigo, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e inconsciencia.

En el caso de ingestión, los efectos pueden ser disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito, inconciencia. Pero en casos graves se puede caer en coma, sufrir un paro respiratorio, ceguera, convulsiones, acidosis metabólica severa y hasta la muerte.

En este sentido, la Cofepris emitió una serie de recomendaciones como la de adquirir sólo productos etiquetados, destacando que no deben comprarse productos en el comercio informal.

Asimismo, exhortó a la población que actualmente use algún producto y observe reacciones como las mencionadas, deberá suspender su uso y ponerse en contacto con un profesional de la salud, pero también podrá ingresar una denuncia sanitaria en la página web de la dependencia.

Cabe recordar que en el pasado mes de julio, el gobierno de Estados Unidos ya había emitido una advertencia sobre la presencia de este químico en el gel antibacterial de algunas marcas mexicanas. La FDA, es decir, la Administración y Medicamentos de Estados Unidos, detectó que al menos 87 productos sanitizadores fabricados en México lo contenían, por ello pedía se evitara la importación de estos productos al vecino país del norte.

Además de las marcas detectadas por la Cofepris aquí en México, la FDA enumeró también algunos de las marcas Blumen, Klar and Danver, Modesa, The Honeykeeper, Hello Kitty, Assured Instant Hand Sanitizer, Bio AAA, Lumiskin, QualitaMed, Herbacil, Earths Amenities, Skincare, Vidanos, All-Clean, Esk Biochem, Lavar 70, The Good Gel Antibacterial, CleanCare, Saniderm, Unscented, Jaloma Antiseptic y Andy’s, por mencionar algunas.