La Gualdra 446 / Río de palabras

Usted puede creerme o no. La decisión es suya. Usted será quien le ponga peso a estas humildes palabras. Será quien les dé credibilidad o las tilde de patrañas. Usted es quien tiene el poder de decisión, es quien tomará o no la propuesta. Será también usted quien asuma la responsabilidad de la decisión que finalmente tome. No le quede duda que cuando yo se lo digo estoy cien por ciento consciente de mi propuesta. No tema que pueda arrepentirme, echarme para atrás o salir huyendo. Después de tomada su decisión pues los dos tendremos que atenernos a lo que consecuentemente venga. Téngame confianza se lo digo, no albergue dudas en su pecho, le repito. La seriedad siempre es algo que me ha caracterizado, puede preguntarle a quien quiera, conocidos, amigos o vecinos. Cumplo lo que prometo, asumo la consecuencia de mi propuesta. Ándele no tema, ármese de valor, deme una respuesta. Entonces ¿qué?, ¿jala o se pandea?