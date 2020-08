Presentan iniciativa en la Legislatura para que la SE no otorgue más concesiones mineras

Gabriela Pinedo Morales ■ fotos: alejandro ortega neri

Otro de los objetivos es que se decrete como Área Natural Protegida al municipio de Mazapil, en el semidesierto

Dicho municipio tiene enormes recursos minerales, pero al contrario de lo que se piensa, esta bondad del territorio no se ha traducido en bienestar y desarrollo para sus habitantes

La diputada petista, Gabriela Pinedo Morales y el legislador morenista Jesús Padilla Estrada, integrantes de la Comisión de Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático y la Comisión Permanente de la 63 Legislatura del estado, presentaron ayer una iniciativa de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno federal, para que no se otorguen más concesiones mineras en el territorio nacional y se decrete como Área Natural Protegida al municipio de Mazapil, en el semidesierto zacatecano.

Pinedo Morales destacó entre los motivos que el municipio de Mazapil tiene enormes recursos minerales, pero al contrario de lo que se piensa, esta bondad del territorio no se ha traducido en bienestar y desarrollo para sus habitantes, sino que se ha convertido en fuente de conflicto con las mineras que operan en dicho lugar, como es el caso conocido de la comunidad Salaverna en la que, además de afectaciones al medio ambiente, han dañado las viviendas de sus habitantes sin que se les garantice la vida, la integridad física, la propiedad y los derechos.

“Por tanto, -dijo desde tribuna la legisladora- consideramos que dicho municipio zacatecano debe ser declarado por el presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, como área natural protegida. De esta manera, la Nación ejercerá su soberanía y jurisdicción en este espacio natural, garantizando su ambiente original y que éste no sea significativamente alterado por la actividad del ser humano, al tiempo de preservarlo, restaurarlo y salvaguardar la vida e integridad de la población”.

La legisladora destacó que el titular del Ejecutivo federal es quien está facultado para emitir dicho acto administrativo de conformidad en lo establecido en la Constitución y la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente. Además, recalcó que es también la Nación quien tiene el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos haya, y dicho dominio, es inalienable e imprescriptible, cuya explotación no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal.

“Hacemos mención de lo anterior porque también consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Economía del gobierno federal, para que no se otorguen más concesiones mineras en el territorio nacional, en el entendido de que la estructura normativa que regulara este renglón estratégico del desarrollo nacional, se sustenta en un claro marco jurídico de corte neoliberal; donde se sacan las mayores ventajas absolutas de los recursos naturales por parte de las empresas trasnacionales, se deteriora el tejido social en las comunidades de origen y se devasta el medio ambiente del país, todo, con cargo a los bienes nacionales”.

“De hecho -recordó Pinedo Morales-, no olvidemos que los gobiernos federales anteriores, bajo las siglas del PRI y el PAN, entregaron casi el 30 por ciento del territorio a las grandes mineras y no pusieron ventajas para el interés público de México. Situación que no puede seguir prevaleciendo y menos en un estado como el nuestro. ¿Acaso ya se olvidó que en Zacatecas se aprobó la apertura de un complejo gigantesco de 200 mil hectáreas para explotar la tierra a cielo abierto y sacar, hipotéticamente, un millón de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata, generando una riqueza para la mina de mil 400 millones de dólares?”, dijo para referirse al proyecto recién aprobado Camino Rojo, de la empresa canadiense Orla Mining.

Por lo que sometieron a la consideración de la asamblea la Iniciativa para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo federal para que declare área natural protegida al municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas. Y lo haga también con la Secretaría de Economía a fin de que ya no otorgue más concesiones mineras en el territorio nacional. No obstante, la iniciativa fue turnada a comisiones para su discusión.

En 2016 gobierno de Tello frenó

iniciativa de declaratoria

La reciente propuesta de ambos legisladores no sería la primera en su tipo en Zacatecas, ya que desde la administración anterior se tenía la intención de declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) a Mazapil, sin embargo el actual gobierno estatal, en conjunto con el Poder Legislativo presidido en ese entonces por la diputada el Partido Verde Ecologista de México, Celia Guadalupe Flores Escobedo, directivos de empresas mineras, presidentes municipales y el Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas, acordaron “replantear” la propuesta para considerar otros regiones del estado, ya que consideraron que hacerlo en el semidesierto podría afectar la inversión y, por ende, cientos de empleos para los zacatecanos.

Como opciones para la declaratoria, en una reunión de trabajo el 13 de noviembre de 2016, encabezada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, se propusieron las ubicadas en Jalpa, Juchipila, Monte Escobedo, Teúl de González Ortega y Valparaíso. Y es que, de acuerdo con el entonces secretario del Agua y Medio Ambiente, Víctor Armas Zagoya, hoy director del medio de comunicación Ecodiario, Zacatecas, no quería el Área Natural Protegida en el semidesierto, pero sí en otras áreas.

En dicha reunión, el gobernador Alejandro Tello, según el boletín de prensa que el propio gobierno envió, consideró que cuando se elaboró la propuesta de ANP en el semidesierto quizá no se visualizaron muchas variables, por lo que, más cerrarse al diálogo, prefería analizar diversos factores siempre en favor de los ciudadanos.

Sin embargo, a casi cuatro años de dicha reunión, sigue sin haber una ANP y por el contrario, se ha aprobado el inicio de operaciones de otro megaproyecto de minería en la misma región de Mazapil.

En respaldo a la propuesta del gobernador, la diputada Celia Guadalupe Flores Escobedo habló a nombre del Poder Legislativo y aseguró que los diputados locales apoyan la decisión de no impulsar el ANP en el semidesierto zacatecano, pero sí en el sur del estado. En tanto que Christopher Ávila Mier, en representación de los miembros de la Cámara Minera de México, reiteró que los empresarios del ramo se adhieren a la propuesta del mandatario estatal para que no haya una declaratoria, ya que en ese polígono está el 74 por ciento de las concesiones mineras del estado y, por ende, se podría inhibir la inversión, por lo que “pidió darle vuelta a la página y por el contrario, incentivar al sector”.

A dicha reunión, de acuerdo con el boletín, también asistió el entonces senador por el Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente Salas, quien consideró que Zacatecas estaba en una situación delicada en términos presupuestales, por lo cual era importante impulsar el desarrollo económico.