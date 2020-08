Por la pandemia, 15 despachos jurídicos han cerrado: José Pablo Mercado

■ No tienen solvencia para cubrir personal, local y servicios, tienen que trabajar desde casa en las pocas actividades que se conservan, que al mismo tiempo resultan en trabajo acumulado

El gremio de abogados ha sido golpeado por la situación de la pandemia, así lo dio a conocer José Pablo Mercado Solís, presidente estatal de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, asegurando que varios han tenido que dedicarse a otra actividad, ajena al Derecho.

La situación es tal, comentó, que 15 despachos han cerrado sus puertas, ya que no tienen solvencia para cubrir personal, local y servicios, teniendo que trabajar desde casa en las pocas actividades que se tienen, que al mismo tiempo resultan en trabajo acumulado.

Informó que las áreas del Derecho más afectadas han sido la familiar, civil, mercantil y laboral, debido al cierre de juzgados y de las Juntas Locales y Tribunales de Conciliación.

De estas instalaciones sólo han quedado algunas guardias para tratar carácter familiar, alimentos y maltrato.

El área penal, sin embargo, sigue trabajando, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no se ha detenido, “trabajan, pero no con la velocidad que uno quisiera”, aunque agregó que esto se debe a la institución no puede detenerse por mandato constitucional, ya que sería una violación al derecho de la libertad.

Mercado señaló que sobre todo los litigantes han sufrido en lo económico debido al cierre de juzgados, “centro de trabajo de los abogados”, lo cual además paraliza gran parte de la actividad jurisdiccional, deteniendo trámites y toda actividad que genera recursos.

Los procedimientos ordinarios también han presenciado las consecuencias de la crisis sanitaria, porque, como se indicó, han provocando acumulaciones de juicios, procedimientos, etcétera.

Aún así, se agradece la apertura con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, “en particular con el magistrado presidente, Arturo Nahle”, logrando que se aperturaran áreas del Poder Judicial para recepcionar escritos de demanda y promociones.

El abogado también dio a conocer que en próximos días se reunirán nuevamente con los magistrados, y adelantó que solicitarán vuelvan a habilitar las oficialías de partes para demandas y promociones.

Otra petición es que “no perdure (el cierre de juzgados), porque en lo local se cierra mientras lo federal se abre, dejándonos activos en una parte e inactivos en otra, pero no podemos avanzar de cualquier modo”.

Se solicitará entonces, reactivarse con todas las medidas los juzgados y adaptarse a las nuevas circunstancias; aunado a esto se pide una actualización en los procesos, “es momento de hacer reformas a la ley orgánica a efecto de que lo aprendido y trabajado por vías electrónicas en estos meses pueda ser aplicado a los expedientes, que nos permita trabajar”, impulsando de este modo a todo lo del Poder Judicial y los abogados postulantes.

Cerró su declaración con la sentencia de que “la justicia no puede detenerse, no debe detenerse”.