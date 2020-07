Sin cuotas ni uniformes será el regreso a clases, anuncia Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna y la secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, ofrecieron una conferencia de prensa ■ foto: la jornada zacatecas

En Zacatecas no hay condiciones para iniciar clases en agosto ni de manera presencial ni híbrida, hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde

Se espera que haya acuerdos y definiciones en la reunión de Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) que se efectuará el próximo lunes

Del 17 al 28 de agosto se realizará el reparto de libros de texto gratuito en cada plantel educativo, con medidas estrictas de prevención sanitaria: Gema Mercado

Ante la crisis financiera que ha provocado la contingencia sanitaria por el Covid-19, Gobierno del Estado emitirá un decreto de no pago de cuotas escolares por parte de los padres de familia, no exigencia de uniformes escolares y no solicitud de libros distintos a los de texto gratuito.

Asimismo, el gobernador Alejandro Tello Cristerna y la secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, informaron que en Zacatecas no hay condiciones para iniciar clases en este mes de agosto ni de manera presencial ni híbrida, hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde.

El titular del Ejecutivo indicó, entonces, que el inicio del ciclo escolar se llevará a cabo en el momento en que lo determine el Gobierno Federal, para lo cual se espera que haya acuerdos y definiciones en la reunión de Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) que se efectuará este lunes.

No obstante, reiteró que, de entrada, no habrá modalidad presencial ni modalidad híbrida hasta que el semáforo epidemiológico sea verde, por lo que la respuesta no está en las autoridades, sino en la sociedad, con las medidas de prevención que utilice para evitar más contagios.

Sobre el decreto gubernamental, Tello Cristerna detalló que el no pago de cuotas y la no exigencia de uniformes ni libros que no sean de texto gratuito, obedece a la necesidad de atender la economía de las familias debido a la crisis financiera que se ha derivado por la pandemia.

Comentó que durante la contingencia sanitaria se han perdido 6 mil 700 empleos en el estado, por lo que muchas familias se encuentran en una situación de incertidumbre. Ante este panorama, esas medidas pretenden apoyar en ese sentido.

También manifestó que la contingencia sanitaria no ha terminado, de manera que la prioridad de Gobierno del Estado es garantizar la salud de los alumnos y docentes, motivo por el cual se ha preparado un “inicio seguro” mediante el modelo educativo a distancia.

Por su parte, Mercado Sánchez refirió que, pese a haber tenido resultados positivos el modelo a distancia en la recta final del ciclo escolar anterior, hay preocupación porque no hubo registro del 15 por ciento de los alumnos, equivalente a poco más de 60 mil estudiantes, por lo que estarían en riesgo de deserción.

“En el sector educativo de Zacatecas tenemos la fuerza y la capacidad para comenzar el Ciclo Escolar 2020-2021, tenemos asignado 95 por ciento de la plantilla docente, que está más capacitada y preparada. Junto con el Sector Salud, el educativo es de los que no han detenido sus actividades, y ahora se ha enfocado en la capacitación y actualización”, expresó.

Expuso que, a través del modelo de Educación a Distancia, ya sea por la vía televisiva o virtual por Internet, y con los libros de texto gratuitos, se desplegará al máximo la capacidad de las y los docentes para que el nuevo regreso a clases sea exitoso, con atención en todos los rincones del territorio zacatecano para que ningún estudiante se quede fuera del proceso formativo académico.

Para aclarar dudas sobre las bajas, imprevistos y las inscripciones al nuevo ciclo escolar 2020-2021, Mercado Sánchez dijo que la Seduzac dispondrá de distintas líneas de atención, durante la semana del 3 al 14 de agosto; un número telefónico en cada centro educativo, correo electrónico, whatsapp, Facebook o la propia página web.

Asimismo, durante la semana del 17 al 28 de agosto, la funcionaria informó que se realizará el reparto de libros de texto gratuito en cada plantel educativo, con medidas estrictas de prevención sanitaria y sin aglomeraciones, y cuya estrategia se definirá en próximos días.

Sobre las inscripciones, comentó que ya tienen asegurado su lugar todos los que se preinscribieron en línea en febrero, los alumnos que transitan de un grado a otro, y los niños que radican en comunidades rurales.

Asimismo, cada escuela emitirá una confirmación de inscripción a los padres de familia, para lo cual los directivos habilitarán diversos canales de comunicación tales como línea telefónica, por correo electrónico e incluso páginas de Facebook.

Mercado Sánchez reiteró que los detalles respecto al calendario escolar y sobre la fecha en que iniciarán las clases serán definidos por el gobierno federal y se espera que haya información al respecto el lunes luego de la reunión de las autoridades educativas del país.