Familiares de la enfermera Esthela Yessenia denuncian, ante FGJEZ y CDHEZ, negligencia por parte del Issste

Fotos: ALEJANDRO ORTEGA NERI

Las hermanas de la profesionista, quien falleció a causa del Covid-19, confirmaron que hubo errores en el protocolo de entrega de cadáveres por parte del instituto

El cuerpo de Esthela continúa desaparecido; de acuerdo con familiares, autoridades del Hospital General del Issste les dijeron que ya había sido cremado, sin saber, hasta ahora, si pertenecía a ella

En conferencia de prensa, Adalia y Raquel Torres Rodríguez, hermanas de la enfermera Esthela Yessenia Torres Rodríguez, fallecida a causa del Covid-19, confirmaron la negligencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en su protocolo de entrega de cadáveres, ya que el de su hermana fue entregado a otras personas y ahora se encuentra perdido. Por ello, levantaron una demanda en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

En compañía de Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), las familiares, también enfermeras, señalaron que el director del Hospital General del Issste, René Padilla, les confirmó el error luego de una investigación de cinco horas, en las que se les dijo, además, que la familia a la que se entregó por error el cuerpo ya lo había cremado sin siquiera poder probar que sea el cuerpo de Esthela, por lo que adelantaron que dejarán todo en manos de las autoridades competentes para que se esclarezca el hecho.

Por su parte, la líder sindical hizo un llamado al director general del Issste porque aseguró que los trabajadores de la salud que están dados de alta en esa institución están abandonados, pues no se les hace pruebas y hay errores como éste, por lo que señaló que acompañarán como gremio a la familia hasta que se esclarezca lo sucedido, aunque lamentó que no haya pruebas para determinar si las cenizas pertenecen o no a Esthela.