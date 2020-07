La manera en que se maneje el caso Lozoya podría ser un gran acierto o error del gobierno

En la emisión radiofónica estuvieron Marco Torres Inguanzo, Raymundo Cárdenas y Carlos Galaviz ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ Vuelve el programa Sound Politicón a cabinas de Radio Zacatecas

■ No hay manera de que el ex presidente Peña Nieto no esté involucrado en el caso: Inguanzo

En la emisión de Sound Politicón, Raymundo Cárdenas, Carlos Galaviz y Marco Torres Inguanzo presentaron las implicaciones en el sistema de corrupción de ‘cuello blanco’ en el caso ‘Lozoya Gate’, ante lo que comentaron que es necesario que la actual administración federal mire hacia adentro de su sistema para ir sacando de raíz a la corrupción que se ha arraigado en el sistema político de México desde hace demasiados años.

Ante esto, Torres Inguanzo comentó que no hay manera de que el ex presidente Enrique Peña Nieto no esté involucrado en el caso, porque Lozoya era quien coordinaba la campaña del entonces candidato a la Presidencia, por lo que considera imposible que no se diera cuenta del movimiento de cantidades de dinero de hasta 10 millones, por lo que esto hace que él sea la única persona que puede dar garantía de los sucesos, asegura que es imposible que haya otra persona que pueda hacerlo.

Además, comentaron que este caso corre el riesgo de ser algo parecido a los escándalos políticos que se han tenido en Brasil, donde se persiguió únicamente a los involucrados de un lado político y a la oposición no la tocaron siquiera, pero estas cosas las han visto en todos lados, incluso en Zacatecas.

La hipótesis de los presentadores de este programa es que estas personas a quienes no se les vincula a pesar de haber pruebas de estar involucrados, es que pueden ser aliados del gobierno y creen que este caso es como el de Lula da Silva en Brasil y lo que sucede día con día en México.

Es por esto que consideran de suma importancia que para que la Cuarta Transformación pueda cumplir con el compromiso que erradicar la corrupción se empiece desde adentro, sin distinguir los partidos políticos o apoyos durante campañas, sin embargo, este tema causó algo de revuelo entre los presentadores, aunque algunos de ellos consideran que se han tomado acciones en pro de estos, hubo también reacciones que consideraron lo contrario.

Una clave para comprender el “estado de putrefacción” en el que se encuentra el sistema político de México es que durante las campañas políticas hay empresas que deciden patrocinar la campaña de cierto candidato y después se convierten en quienes de alguna manera toman las riendas y deciden el rumbo que toma el estado.

La emisión de este programa radiofónico concluyó que la manera en que se maneje el caso de Lozoya podría ser un gran acierto para la administración o uno de sus peores errores, pero como hasta ahora ha sido Brasil el que lleve el caso, aún queda mucho que ver sobre este tema.