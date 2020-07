Sí hay camas en hospitales para hacerle frente a la pandemia por Covid-19: Godezac

El gobernador ofreció una conferencia de prensa en compañía del secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila y el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Advierte que el personal médico será insuficiente ante un aumento desmedido de pacientes

■ Desde que inició la llamada nueva normalidad, la entidad registró un aumento de mil 538 casos y 151 defunciones: Tello

■ Hasta el momento, en el hospital de la Sedena hay 9 pacientes, en el IMSS 58, en los Servicios de Salud 32, en el ISSSTE 12 y en hospitales privados se atiende a 3

■ A partir de ayer entraron en vigor nuevos ajustes en permisos municipales para distintos giros de negocios, restricciones de horarios de operación

El gobernador Alejandro Tello Cristerna en compañía del secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila y el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú, informaron que en mes y medio, es decir, desde que inició la llamada nueva normalidad, la entidad registró un aumento de mil 538 casos y 151 defunciones, y aunque destacaron que sí hay capacidad hospitalaria para hacerle frente a la pandemia, lo que hace falta son médicos, ya que hay algunos contagiados y otros agotados debido a las jornadas intensas de trabajo.

De acuerdo con el último Reporte Estadístico de Covid-19 en Zacatecas presentado ayer, hasta el domingo 19 de julio, último día del semáforo naranja, la entidad tenía registrados mil 849 casos positivos, 628 personas recuperadas y 189 defunciones, que son un reflejo, a decir del gobernador, del crecimiento exponencial de los contagios en las últimas cuatro semanas.

Según el reporte expuesto por el mandatario, la última semana de junio se reportaron 173 casos positivos y un promedio de 25 contagios diarios, pero la primera semana de julio el número aumentó a 242 casos y 35 por promedio diario; cifra que igualmente aumentó para la segunda semana del presente mes, que fue de 302 casos y 43 contagios por promedio cotidiano; número que también se vio rebasado la semana pasada cuando el reporte fue de 443 casos y el promedio diario de 63 contagios.

En estas cuatro semanas, precisó Tello Cristerna, se registraron en total mil 160 personas que representan el 66 por ciento de toda la pandemia del Covid-19 en Zacatecas, por lo que aprovechó para hacer un llamado de atención para “aquellos que van por la vida como si todo estuviera normal y nada pasara, arriesgando su vida y la de los demás”.

En el caso de las defunciones, el jefe del Ejecutivo estatal informó que más de la mitad se han presentado también en estas últimas cuatro semanas, es decir, un 53 por ciento que traducido a número sería que 101 de las 189 muertes se han dado en los últimos días, además, 82 de ellas correspondiendo a personas con alguna comorbilidad.

En cuanto al género, la tendencia sigue obedeciendo a las estimaciones, pues se ha reportado que los hombres son los que más se contagian, y en Zacatecas representan un 54 por ciento con 988 casos, mientras que las mujeres representan 851 contagios del total. Igualmente, en muertes por Covid, 71 han sido de mujeres mientras que 118 de hombres. Con esta cifra, además, la entidad registra un 10.22 por ciento de mortandad.

Sí hay capacidad hospitalaria,

lo que no hay es médicos

Luego de las inquietudes de la población y propios trabajadores de salud manifestadas en redes sociales con respecto a la capacidad hospitalaria para atender a pacientes con Covid-19, Alejandro Tello Cristerna recalcó que el estado sí está preparado, “pero todo va a depender de la ciudadanía”.

Hasta el momento, dio a conocer, en el hospital de la Sedena hay nueve pacientes, en el IMSS 58, en los Servicios de Salud 32, en el ISSSTE 12 y en hospitales privados se atiende a tres personas. En total, son 114 pacientes hospitalizados, de los cuales 78, es decir, el 68 por ciento están estables y 22, el 32 por ciento, en estado grave, intubados.

En cuanto a las defunciones por instancia, es el IMSS quien registra más decesos con 90, seguido de la SSZ con 74 y el ISSSTE y los privados representan apenas un 8 y 5 por ciento, respectivamente.

Del universo total de las camas disponibles en el estado, están ocupadas el 26 por ciento y de las que contienen ventilador el 30 por ciento, lo que quiere decir, precisó Tello Cristerna, que un tercio están siendo utilizadas. Sin embargo, subrayó que camas con ventilador puede haber, pero los que si no son sustituibles son los médicos. “De nada nos sirve un ventilador si no tenemos quien lo opera adecuadamente”.

“Entonces el llamado a la sociedad es ver por nuestros semejantes, por nuestro personal médico, por doctoras y doctores, y enfermeras que están dejando su vida en la línea de batalla, que día con día ponen en riesgo su salud y que a lo largo de meses han estado en jornadas agotantes y que empieza a mermar”, enfatizó el gobernador.

Y es que en el Sector Salud, de acuerdo con el secretario Gilberto Breña Cantú, además de los mil 400 trabajadores vulnerables que fueron enviados a sus casas, actualmente se cuenta con 380 miembros que han sido contagiados con Coronavirus: 62 médicos e la Secretaría de Salud, 46 del IMSS, 13 particulares y ocho en el ISSSTE, más 250 entre enfermeras y enfermeros. “Esto no es reemplazable fácilmente”, advirtió el funcionario.

Asimismo, Breña Cantú explicó que Zacatecas regresó al semáforo rojo debido a cuatro conceptos básicos: el porcentaje de ocupación hospitalaria; el porcentaje de positividad, la tendencia de casos hospitalizados y la tendencia de casos con síndrome de Covid. Y es que para el secretario, el primero de junio que se entró a la nueva normalidad, “mucha gente entendió que era volver a salir libremente a las calles”.

Así pues, cuando el primero de junio se contaba con 311 casos, mes y medio después Zacatecas registra ya mil 849, es decir, hubo un aumento de mil 538 casos; mientras que en el caso de las defunciones, las cuales se habían controlado hasta el inicio de la nueva normalidad cuando se tenían tan solo 38, hoy hay 189, es decir, 151 más que también se presentaron en el último mes y medio.

Guardia Nacional verificará

medidas en todo el estado

En la misma conferencia, el secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, informó que debido a la creciente ola de contagios que han hecho que la entidad vuelva al semáforo rojo, a partir de ayer entraron en vigor nuevos ajustes en torno a permisos municipales para distintos giros de negocios, restricciones de horarios de operación y suspensión de cualquier tipo de evento en plazas y espacios públicos, aunque destacaron que para no afectar la de por sí mermada economía local, no cerrarán aquellos considerados como no esenciales.

De igual manera en lo que respecta a los horarios de entrada y salida de la burocracia a nivel estatal, será mediante el diferimiento que se buscará que el personal de los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, no se concentren en el transporte público. Además de que el programa Hoy No Circula continuará suspendido.

Salas Dávila destacó para esta etapa la participación activa de la Guardia Nacional en las tareas de inspección, control y verificación a lo largo y ancho del territorio estatal. Pues dijo estar convencido que con los casi 2 mil 500 efectivos que hay en Zacatecas se verán fortalecidas principalmente las tareas preventivas y de proximidad social, como “invitar a los ciudadanos al uso de cubrebocas y verificar las medidas de seguridad sanitaria”. De no darse una disminución en los contagios, advirtió el secretario general, invariablemente se tendrá que retroceder a la restricción absoluta de todo, como suspender los negocios no esenciales.

Finalmente el gobernador Alejandro Tello Cristerna, dijo esperar que sea muy poco el tiempo en el que Zacatecas se mantenga en el semáforo rojo, aunque recordó que para que así sea, no es solamente cuestión de la autoridad, de la Secretaría de Salud, de las políticas del Gobierno Federal, del presidente, el gobernador o el alcalde, sino que los responsables son todos, como ciudadanos.