La Feria Nacional del Libro de Zacatecas 2020 será de forma virtual

Cartel oficial del evento ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Se realizará del 1 al 17 de agosto; programa no se ha dado a conocer

A través de sus sitios oficiales, el Instituto Zacatecano de Cultura anunció este viernes la Feria Nacional del Libro de Zacatecas 2020 en su modalidad virtual, debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la cual se llevará a cabo del 1 al 17 de agosto y estará dedicada en esta ocasión al escritor zacatecano Severino Salazar. El programa, según el departamento de Comunicación Social de la instancia, será anunciado en próximos días.

Luego de que por cuestiones sanitarias no pudiera llevarse a cabo de manera presencial y en el mes de mayo, como en las dos ediciones pasadas, las cuales estuvieron dedicadas a Amparo Dávila, en 2018, y Roberto Cabral del Hoyo, en 2019, y después de estar analizando la posibilidad de reprogramarla para el mes de diciembre, este viernes se confirmó que esta edición será en una modalidad virtual como se ha realizado hasta el momento la Feria Nacional del Libro de León, en Guanajuato.

A finales del mes de mayo, Alfonso Vázquez Sosa, director del IZC, refirió a La Jornada Zacatecas que para el caso de optar por la modalidad virtual para la feria, se estaba hablando con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y demás editoras, para buscar un mecanismo que permita realizarla con la participación de autores y editoriales.

La ventaja de esta modalidad, consideraba el funcionario en aquel entonces, es que no implicaría una renta de mobiliario ni el traslado de materiales y mucho menos de personas. Pero en cambio sí sería necesario un software y aplicaciones, además de convenios con las instancias para hacer compras en línea y poder tener materiales digitalizados para la promoción.

En un primer momento, se había pensado que la dicha feria en modalidad virtual sería para los días del 12 al 16 del mes de junio, sin embargo, se anunció ayer 10 de julio que se celebrará del 1 al 17 de agosto sin que la instancia organizadora haya dado más detalles al respecto, aunque desde meses atrás, según dijo Vázquez Sosa, ya se tenía avances, aunque consideró en la entrevista ofrecida en mayo, que no se debería conformar con la modalidad, ya que hay sectores de la población que no tienen acceso a Internet y por lo tanto no hay una tecnología adecuada para poder sustituir cualquier actividad presencial por la digital.

Actividades como las ferias de libro se han visto en una encrucijada en lo que va de 2020, ya que ante la imposibilidad de aglomerar personas y realizar actividades presenciales, han tenido que optar por la presentación editorial vía streaming.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, considerada la segunda más importante del mundo, y que este 2020 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, aún está en duda su realización, ya que ha habido peticiones por parte de editores para que se cancele y algunas casas editoriales han anunciado ya que no participarán, por lo que será el semáforo epidemiológico el que decida cómo se llevará a cabo la fiesta más grande del libro y la palabra de México.