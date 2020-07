Nada detendrá el propósito de transformar a México por la vía pacífica: AMLO

El Presidente de México presentó su mensaje vía streaming desde Palacio Nacional ■ FOTO: CORTESÍA

■ “Se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo”

■ Puntualiza que seguirá lucha con los mexicanos que buscan desterrar las “atrocidades” y acabar con “esa peste que es la corrupción” y la “monstruosa desigualdad social”

Nada detendrá el propósito fundamental de transformar a México por la vía pacífica, dijo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje a la Nación con motivo del segundo aniversario del triunfo democrático que lo llevó a la Presidencia, en el que sostuvo que para el primero de diciembre de este año estarán ya establecidas las bases de la nueva forma de hacer política, pues se habrá terminado con las principales reformas legales y quedarán asentadas en la conciencia ciudadana las ideas de justicia, honestidad, austeridad, bienestar y democracia.

En un mensaje transmitido vía streaming desde Palacio Nacional y frente a los miembros de su gabinete, López Obrador señaló que a 19 meses de esta “nueva etapa de la vida pública de México”, nunca se ha reprimido al pueblo ni tampoco se han permitido masacres, sino que por el contrario, se ha eliminado la tortura y otras violaciones a los derechos humanos, que eran prácticas habituales en el pasado.

Asimismo, destacó que se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, como el caso “lamentable” de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Se eliminó a su vez el Cisen y los sistemas de espionaje político, y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad. “Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un Presidente de la República, y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura”, dijo.

El presidente resaltó también que no se permite la corrupción y se ha reducido en un 95 por ciento el robo de combustibles. Además de que las grandes empresas y corporaciones nacionales y extranjeras han pagado adeudos pendientes a la Hacienda Pública y quedó prohibida la condonación de impuestos; se han presentado denuncias formales contra falsificadores de facturas y se convirtió en delito grave la defraudación fiscal.

En el tema de la austeridad, el jefe del Ejecutivo nacional destacó que es “una realidad”, pues la Presidencia dispone de un presupuesto 70 por ciento menor al ejercido en la anterior administración; se redujeron los sueldos de los altos funcionarios en 50 por ciento y se eliminó el uso de aviones y helicópteros, además los servidores públicos ya no disponen de servicio médico privado, ni de caja de ahorro especial con cargo al erario.

De igual manera, se cancelaron las pensiones millonarias a los ex presidentes de la República; “no hay derroche y se terminó el lujo insolente en el gobierno”. También resaltó que se han ahorrado alrededor de 270 mil millones de pesos en compras y contratos de obra y servicios, siendo un ejemplo de esto el aeropuerto Felipe Ángeles que va a tener un costo de 220 mil millones de pesos menos que el proyectado en Texcoco.

Informó a su vez que ha iniciado con la construcción de 922 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya; que se están reconstruyendo seis refinerías y construyendo una nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para que en 2023 se alcance la autosuficiencia en gasolinas y diésel y se deje de importar estos combustibles.

En cuanto a la producción petrolera, Andrés Manuel López Obrador refirió que se están extrayendo un millón 753 mil barriles diarios, y han aumentado las reservas probadas en 172 millones de barriles, 2.45 por ciento más de lo que había cuando asumió la Presidencia, una restitución de reservas que no se había logrado en una década.

En su informe, el mandatario nacional recordó que no se han otorgado nuevas concesiones mineras; que no se permite el uso de semilla de maíz transgénico, ni las prácticas del fracking, puesto que en todas las obras que se están realizando se consulta a las comunidades y se respeta el medio ambiente, muestra de ello aseguró, es que en ningún país del mundo se está sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales.

En materia de salud, López Obrador informó que se han terminado 32 hospitales y se contrataron 46 mil 954 trabajadores de la salud, hecho adelantado debido a la pandemia del Coronavirus (Covid-19), cuyas víctimas más allá de lo cuantitativo, merecieron las condolencias del presidente, quien además reconoció a la población que en su gran mayoría se ha comportado de manera ejemplar, con sensatez y disciplina para reducir el peligro de contagio.

“Hemos comenzado a promover la recuperación económica mediante el apoyo a los más pobres y a las pequeñas empresas y negocios familiares, pues en los últimos meses hemos otorgado un millón 278 mil créditos y llegaremos a finales de año a 4 millones. Se está impulsando la creación de 2 millones de empleos nuevos; 8 millones de adultos mayores reciben puntualmente su pensión, lo mismo que 745 mil niñas y niños con discapacidad. Se otorgan 11 millones de becas para estudiantes pobres de todos los niveles escolares; 409 mil jornaleros reciben un salario para trabajar en sus propias parcelas en el programa sembrando vida; 600 mil jóvenes están contratados como aprendices y 350 mil han concluido su capacitación”, mencionó, entre otros apoyos que alcanzarán a sumar 650 mil millones de pesos que “nunca habían recibido, sobre todo los más pobres y olvidados de México”.

En materia de seguridad, López Obrador destacó que en estos 19 meses que lleva al frente del gobierno se ha podido mantener sin aumentos el delito de homicidio y se ha roto la tendencia histórica de su crecimiento; asimismo, se han reducido considerablemente el resto de los ilícitos en comparación con noviembre de 2018, antes de que asumiera el cargo.

Con respecto al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, el mandatario señaló que se abre un “enorme campo de negocios, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta en las circunstancias actuales, de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos”.

“Es un hecho que el tratado atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación, se crearán más oportunidades de negocios para empresarios y comerciantes, así como puestos de trabajo mejor pagados en beneficio de técnicos y profesionales con altos niveles académicos. Ello, además de la generación de empleos para mujeres y hombres del Bajío y del norte del país, también de otras regiones de México”, dijo.

La mayoría de los mexicanos, dijo, están conscientes de que se enfrentan momentos difíciles, pero existe “una inquebrantable fe en la transformación política, económica, social y cultural que hemos iniciado desde abajo y entre todas y todos”, no obstante, reconoció que aún falta por erradicar por completo el fraude electoral y convertir el apego a los principios democráticos en “cimiento inamovible” de la cultura cívica, por lo que reiteró que en las próximas elecciones todos estarán atentos para que sean verdaderamente libres y limpias.

Para finalizar, el presidente de México refrendó su compromiso de seguir siendo fiel a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; además de seguir luchando unido a los mexicanos que buscan desterrar las “atrocidades” de México y acabar con “esa peste que es la corrupción” y la “monstruosa y vergonzosa desigualdad social” que, y citando a Lope de Vega para concluir, “en empresa de tanta gloria, sólo intentarlo es victoria”.