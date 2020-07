Combate a la corrupción, lo más importante en estos dos años de gobierno de AMLO: Cárdenas

Raymundo Cárdenas Hernández, ex diputado federal FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Apoyo a las familias más pobres y aumento al salario mínimo, entras acciones más valiosas

A dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador aquel primero de julio de 2018 que le valió ocupar la silla presidencial, el político zacatecano Raymundo Cárdenas Hernández considera que hasta el momento entre las acciones más valiosas que ha realizado al frente del gobierno y que obedecen a sus promesas de campaña, están el apoyo a las familias más pobres de México, el combate a la corrupción y el aumento del salario mínimo, sin embargo, el gran pendiente es la inversión que por causa de los empresarios que no han cumplido al país, no se está dando.

El ex diputado federal refirió que entre las promesas de campaña que ha cumplido el presidente, la más valiosa pudiera ser que las familias más pobres de México, “estén en donde estén”, están recibiendo por vías diversas, apoyos económicos que les están permitiendo resolver sus necesidades más urgentes, pues hoy como nunca antes, muchos adultos mayores están recibiendo lo que nunca recibieron y eso les ha cambiado la vida.

Asimismo, el combate a la corrupción pudiera destacarse como lo más importante en estos dos años, de acuerdo con Cárdenas Hernández, porque también es algo que ofreció en campaña y desde el inicio de su administración, cuando se lanzó contra el huachicol, “demostró que iba en serio”, pues ahora ya están siendo procesados los que estaban encargados de la vigilancia para impedir el robo a Pemex.

Aunado al combate al robo de gasolina, también se ha combatido a los cárteles de la droga mediante el congelamiento de más de 2 mil cuentas bancarias al cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación; esto más las de “corruptos” como Lozoya y Ancira, que a decir del analista zacatecano, dan muestras de López Obrador va en serio y está cumpliendo, lo que pudiera asegurar que una parte muy importante de la población mexicana mantenga su apoyo al gobierno de la Cuarta Transformación en el próximo proceso electoral.

Asimismo, destacó que desde el inicio de gobierno, el primer mandatario decidiera aumentar el salario mínimo de los trabajadores, y que en estos dos años ha crecido cerca del 20 por ciento neto, lo consideró muy importante porque no solamente lo hizo en el sector público, sino que convenció al privado para que igualmente aumentaran los salarios de sus trabajadores; y si a eso se le agrega que se aprobó una reforma fiscal que va fortalecer al sindicalismo en el cual ya no tendrán cabida los sindicatos blancos que dejó el PRI.

Cárdenas Hernández consideró que la pandemia del Coronavirus (Covid-19) trajo el aceleramiento también de uno de los compromisos de López Obrador que era la reforma al sector salud, para que todos los mexicanos, tengan trabajo formal o no, ostenten el derecho a la salud y los medicamentos de una manera gratuita. Una acción que estaba planeada para los tres primeros años pero que tuvo que acelerarse y se ha logrado contratar a 45 mil trabajadores de la salud y capacitarlos para la pandemia, además de que se levantaron los hospitales que estaban abandonados pasando de 600 al inicio de la contingencia, para tener ahora más de 800 disponibles.

“Para valorar estos dos años de gobierno, debemos señalar que Andrés hizo compromisos y promesas durante la campaña que está intentando cumplir inexorablemente, porque es un hombre que no pierde el foco. Sin embargo, comportamientos como el de los empresarios que quisieran que el de Andrés siguiera siendo un gobierno como los anteriores y que no obstante que él les está cumpliendo lo que ofreció, esencialmente el que no iba a haber nuevos impuestos ni incremento en los que ya existen, y que iba a cumplir los contratos que firmaron los anteriores gobiernos, no obstante ellos, los empresarios, desde el primer día dieron muestras que no iban a cumplir sus compromisos de inversión. De manera tal que hoy tenemos una cantidad muy fuerte de dinero que ha salido del país, porque los empresarios decidieron esa conducta con el fin de que el gobierno de Andrés tuviera dificultades para cumplir con sus metas de crecimiento”.

“Eses es el problema mayor, y creo que Andrés va a tener que resolver eso pronto, probablemente el año que entra durante la campaña electoral, él pudiera estar de acuerdo en que Morena en su plataforma electoral incluya la Reforma Fiscal para que se genere en México un sistema fiscal progresivo”, consideró el político.

Asimismo, señaló que el presidente sabe bien que otra fuente de ingresos para el fisco mexicano es la inversión extranjera y por eso va a ir a Estados Unidos para darle relevancia al inicio del T-MEC que inicia el día de hoy. “Hay gente que no entiende y dice que para qué va, pues va para darle relevancia y para que Trump diga algunas palabras sobre el reinicio del T-MEC”, ya que el presidente de Estados Unidos dijo desde un inicio que lo iba a desconocer y en lugar de eso, el tratado se renovó.

“Andrés Manuel no es un fanático del libre comercio, pero es pragmático y él sabe que un tercio de la economía nacional depende de eso. Y ese no es un problema sencillo de resolver”, concluyó Cárdenas Hernández.