Critica Acción Nacional el proyecto de presupuesto para Segalmex de 2024

Advirtió: creemos que nuevamente Segalmex puede ser utilizado para fomentar algunos financiamientos de forma clientelar, porque es muy sospechoso que después de un castigo presupuestal recupere recursos . Y cuestionó que, al día de hoy, tras las observaciones de la ASF y diversas denuncias, no hay una investigación firme por parte de la Fiscalía (General de la República). Se han hecho algunos intentos con algunos funcionarios de medio rango, pero no ha habido ningún indiciado y ni un solo procesado de las cabezas fuertes de Segalmex, como Ignacio Ovalle (ex director) y sus subalternos .

En junio, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, informó que investigan 100 denuncias penales por el desfalco a Segalmex.

Asimismo, dio a conocer que obtuvieron 49 órdenes de aprehensión contra 44 ex funcionarios y dueños, representantes y abogados de las empresas acusadas de defraudar 4 mil 900 millones de pesos.