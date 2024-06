Lanza Claudia Sheinbaum discurso sobre los integrantes de su equipo

Por: La Jornada Zacatecas •

Discurso de Claudia Sheinbaum

- Publicidad -

Tenemos claro que hay un mandato del pueblo de México y que no vamos a traicionarlo. Me siento muy orgullosa y contenta de que quienes están en el día de hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera con experiencia y que, además, nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. Inicio leyendo sus nombres y sus currículos:

Marcelo Ebrard Casaubón: secretario de Economía es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y cuenta con una especialidad en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en París Francia. Ustedes saben que fue secretario de Relaciones Exteriores del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta junio del 2023; fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2006 al 2012; y durante 2009 presidió el Consejo Mundial de alcaldes para la Acción Climática; se desempeñó también como secretario de Desarrollo Social con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como jefe de gobierno y secretario de Seguridad Pública tiene una amplia experiencia. Estoy muy contenta de que Marcelo nos acompañe y, además, el día de ayer presentamos los ejes centrales de nuestro proyecto de desarrollo económico. Marcelo está convencido de ello y estoy segura de que es la mejor persona para que nos apoye y juntos podamos desarrollar este proyecto de prosperidad compartida.

Rosaura Ruiz Gutiérrez: ella va a formar parte o será la secretaria de una nueva secretaría. Vamos a elevar el nuevo CONACYT a rango de secretaría, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es licenciada, maestra y doctor en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desarrolló su estancia postdoctoral en la Universidad de California, tiene Doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero por el Instituto Latinoamericano de comunicación educativa. Saben que del 2018 al 2023 fue secretaria de Educación Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Fue secretaria ejecutiva del Espacio Común de Educación De México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y además fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, también es un honor que Rosaura nos acompaña en esta Secretaría y además tiene una tarea adicional: ella va a ser el proyecto de las universidades nacionales Rosario Castellanos y la Universidad de la salud.

Juan Ramón de la Fuente Ramírez: él será secretario de Relaciones Exteriores, es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Ciencias por la Universidad de Minnesota, realizó una residencia en psiquiatría en la Clínica Mayo en Rochester Minnesota. Tiene 20 doctorados honoris causa, entre ellos por las universidades de Alcalá de Henares de España Montreal, en Canadá Universidad Estatal de Arizona Nacional de Colombia y La Habana entre otros. Es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Del 2018 al 2023 fue embajador de México ante las Naciones Unidas. Fue ue rector de la máxima casa de estudios de 1999 a 2007 y dentro de la UNAM ocupó distintos cargos, entre ellos el de director de la Facultad de Medicinas. Se ha desempeñado como asesor del premio que fungió como secretario de Salud; vicepresidente de la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra y presidente de ONU SIDA. Es miembro de varias sociedades científicas, ha sido presidente también de la Academia Mexicana de la ciencia y de la Academia Nacional de Medicina. Por su trayectoria destacada También formó parte de Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es un honor, también que nos acompañó como coordinador de diálogos por la transformación y que sea parte del gabinete como secretario de Relaciones Exteriores y, por supuesto, con los principios constitucionales que rigen nuestra política exterior.

Alicia Bárcena Ibarra: ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es licenciada en Biología su origen es justamente los temas ambientales, tiene estudios de maestría en ecología por la UNAM, cuenta con una maestría en Administración Pública por Harvard, tiene tres doctorados honoris causa por la Universidad de Oslo la Universidad de La Habana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 3 de julio de 2023 y hasta el 30 de septiembre ella va a seguir fungiendo como secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue embajadora de México en la República de Chile, fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la CEPAL. De 2008 a 2022 fue jefa y vice jefa de gabinete del secretario general de Naciones, coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinadora del proyecto ciudadanía ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México. También, se desempeñó como subsecretaria de ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre recursos bióticos y es autora de diversas publicaciones. Es un honor, también, que Alicia Bárcenas, que tiene un reconocimiento nacional e internacional, haya aceptado ser parte de nuestro gabinete como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Julio Berdegué Sacristán: forma parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Él es licenciado en Ciencias de la agricultura por la Universidad de Arizona, cuenta con una maestría en ciencias de Agronomía Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Holanda, participó en el grupo de diálogos por la transformación y coordinó el eje de desarrollo rural y soberanía alimentaria. Él ha estado en contacto con campesinos organizaciones desarrollando nuestro programa. Parte del programa que ha desarrollado el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con una amplia trayectoria en la promoción del desarrollo agrícola en México en América Latina y el Caribe. Fungió hasta agosto de 2022 como subdirector general y representante regional de la FAO de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Entre 2004 y 2011 fue miembro y presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de mejoramiento del maíz y trigo, está convencido de que sin maíz no hay país y que no debe haber maíz transgénico en México. Fue coordinador del grupo de trabajo sobre desarrollo con cohesión territorial que reúne a la fecha 12 proyectos y programas de investigación aplicada a asesoría de gobiernos y desarrollo de capacidades en 11 países de América Latina. Tiene una vasta trayectoria en estos temas y conoce como pocos el campo y el desarrollo rural en nuestro país.

Ernestina Godoy Ramos: consejera jurídica. En noviembre de 2018 fue nombrada titular de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad y al transformarse en fiscal general asumió el cargo de enero de 2020 a enero de 2024. Siempre lo he dicho, Ernestina es quizá la mejor fiscal que haya habido en nuestro país, no solamente como fiscal estatal, no solamente en apoyo a las mujeres en contra de la corrupción, ya que gracias a ella se lograron los índices de disminución de la impunidad en nuestra Ciudad de México. Ella es senadora electa por la ciudad de México. Fundó organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y Convergencia De Organismos Civiles Por La Democracia. Fue representante de la sociedad civil en la comisión de seguimiento y verificación de los Acuerdos de San Andrés la rains. Como funcionaria pública ha desempeñado diversos cargos y en su trayectoria legislativa fue diputada local en la Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Como ven, son mujeres y hombres de primera. Me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la cuarta transformación, el próximo jueves presentaremos a otras seis personas como parte de nuestro gabinete y le he pedido a Marcelo Ebrard que nos dirija unas palabras ante todas y todos ustedes y realmente vamos a cumplirle al pueblo de México y vamos a avanzar en el desarrollo con justicia y bienestar para nuestro pueblo.