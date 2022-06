Pide Delgado a ‘corcholatas y corcholatos’ no dividir a Morena

Habrá piso parejo para los aspirantes presidenciales de Morena, pero solo se pedirá a “las corcholatas y los corcholatos” que no dividamos al partido, comprometió Mario Delgado. Anunció que para el domingo próximo en Torreón, donde se celebrará una concentración por la unidad, la convocatoria estará abierta para todos, y “y no se diga que no hubo invitación” para todos.

En conferencia de prensa, acompañado de integrantes del CEN morenista, de delgados y dirigentes, adujo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha “dicho que vivimos en una etapa diferente en nuestro país, donde ya no hay tapados, donde vivimos con mayor libertad. La gente va a decidir , cómo va a decidir , pues a partir del conocimiento que tenga de cada uno de los perfiles , entonces qué bueno que que si nosotros tenemos una buena cantidad (de candidatos) Que quiere la gente que como Marcelo Ebrard lo digan con transparencia, como lo ha hecho también Claudia Sheinbaum, como lo ha dicho Adán Augusto López, Tatiana Clouthier, también Rocio Nahle, Esteban Moctezuma, y que sean así de manera transparente, sólo les estamos pidiendo una cosa a nuestros corcholatos y a nuestras corcholatas que no dividamos, que mantengamos el compromiso de la unidad, que entre todos seamos muy conscientes que estamos viviendo un proceso histórico”.

También reiteró que en el Congreso Nacional se modificarán los documentos básicos de ese partido, y solo no se tocarán el tema de las encuestas, del consenso, ni va a alterar el tema de la insaculación para listas nominales.

A decir del dirigente morenista, la visualización y activismo de los precandidatos no implica violación de la norma electoral: “estamos lejos de los tiempos electorales, no vamos a permitir la persecución política de las autoridades electorales, claro que nos vamos a ceñir a lo que marca la ley, estamos lejísimos del proceso, el problema es que esta persecución de las autoridades electorales tiene que ver con los de enfrente, que no logran encontrar a ninguno que puedan hacernos frente”.

De nuevo ponderó la figura del presidente López Obrador y su gobierno que “está influyendo en el resto del continente, y estamos viviendo un momento muy importante en la historia de nuestra patria grande, la mayoría de los países gobernados por la izquierda tenemos México Honduras Nicaragua, Colombia Perú y Chile Argentina y próximamente Brasil”.

Al cuestionarle por el uso de programas sociales que estaría haciendo Morena, como forma a amarre electoral entre la población, dijo que su partido no se desligará de la imagen u guía de su fundador, el mandatario:

“Tendremos que estar locos para independizar a nuestro partido de la imagen del presidente, perdón pero es nuestro líder, y es además el fundador de este movimiento y en nuestra gran inspiración, nuestra motivación es nuestro líder, claro que no vamos a tratar de separarnos de independizarnos de él, estamos aquí para fortalecerlo, para fortalecer sus proyectos”.

Así anunció que ese partido se prepara ya para la elección de 2024. “Porque está a la vuelta de la esquina y no podemos dar ninguna oportunidad a la oposición, tenemos que tener partido fuerte, unido organizado.

“Hoy nuevamente convocamos a todos los mexicanos y mexicanas que quieren formar parte de este movimiento, que participen, vamos a renovar todos los órganos dirección, tanto estatal como nacional. Los congresistas nacionales se van a reunir el 17 y 18 de septiembre en un gran congreso nacional, que va elegir el congreso nacional, el nuevo Consejo nacional, el Consejo nacional está integrado por 200 consejeros y consejeras en el congreso, suman 96 consejeros, todos los presidentes secretarios generales organización de los comités directivos estatales, y 4 consejeros de mexicanos en el exterior. Y así tendremos 300 consejeros nacionales o presidenta del congreso nacional”.