Mandatarios de la Caricom pactan prohibir arsenal de asalto

La medida se adoptó semanas después de que varias de las naciones integrantes anunciaron sus planes de sumarse a México para demandar a los fabricantes de armas estadunidenses por el contrabando de armas hacia sus países.

El rastreo lleva a EU

El premier de Bahamas y presidente de la Caricom, Phillip Davis, precisó en la cumbre que el origen de 98.6 por ciento de las armas de fuego ilegales recuperadas en su país podía rastrearse hasta Estados Unidos, mientras en Haití la cifra es de 87.7 por ciento y en Jamaica de 67 por ciento.

Sin embargo, Davis no disponía de cifras sobre qué porcentaje de las armas incautadas eran de asalto, y no armas cortas o de otro tipo que no se verían afectadas por la prohibición propuesta esta semana.

Rowley comentó que los países del Caribe necesitarían leyes para sustentar la prohibición, y pidió a los partidos de oposición en toda la región que apoyen cualquier acción parlamentaria de sus gobiernos.

Señaló que los mandatarios caribeños han pedido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un diálogo acerca de las armas.