Realizan Foro para la Construcción de Red Social para la Gestión de Paz

MARTÍN CATALÁN LERMA

Este lunes, autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), organizaciones sociales y la Diócesis del estado realizaron el Foro para la Construcción de la Red Social para la Gestión de Paz y el Desarrollo Humano cuyo objetivo es implementar estrategias para combatir la violencia en la entidad y transformar las condiciones sociales.

Rubén Ibarra Reyes, rector de la BUAZ, refrendó la vocación de la máxima casa de estudios para coadyuvar con la atención a los problemas sociales y con la transformación de las condiciones de la sociedad.

“Todo lo que hace la universidad es para generar una sociedad más justa, más democrática y más equitativa, pero no lo podemos hacer solos, porque la función social primordial de la universidad es la de educar, la de formar y la de generar pensamiento crítico en nuestros estudiantes”, expresó.

No obstante, refirió que la universidad tiene la obligación de generar propuestas y proyectos de desarrollo social, pero “hoy necesitamos también intervenir para sumar esfuerzos que generen condiciones para la transformación de la actual etapa en la que vivimos”.

Ibarra Reyes destacó entonces que la academia genere redes colaborativas para la reconstrucción del tejido social y para ello la universidad formará personas para que tengan las habilidades que permitan el mejoramiento de las condiciones sociales.

Marco Torres Inguanzo, director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la BUAZ, indicó que esta iniciativa es importante para las diferentes instituciones y organizaciones que participan, “porque necesitamos no ceder y mantener la esperanza de que la enorme violencia que hay en nuestro estado pueda disminuir y eso va a depender del esfuerzo que hagamos toda la sociedad”.

En Zacatecas, expuso, hay 109 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional en todo el país es de 28 por cada 100 mil, lo cual es un indicador preocupante.

En desapariciones, comentó que la tasa por cada 100 mil habitantes es de 45, mientras que en el ámbito de la violencia en los hogares también hay “cifras escandalosas” que implican la necesidad de que todos los sectores sociales participen o, de lo contrario, no harpa solución.

Para ello, Torres Inguanzo expuso que se elaboraron proyectos concretos, entre ellos la creación de un Centro Social Universitario de Derechos Humanos para la atención de víctimas directas e indirectas, ya que, al no atender a una víctima, esta es un victimario en potencia pues el 98 por ciento de los victimarios fueron víctimas en algún momento.

Otro proyecto es una Escuela Popular de Tejedores Sociales, a fin de construir eficacia colectiva en escuelas, barrios y colonias, pero para eso se necesita formar a quienes se encarguen de un proceso de cohesión social.

También se plantea la creación de una Academia Social de Deportes y Artes y un proyecto de comunicación para la gestión de paz a partir del cual se plantea la creación de contenidos en torno a esto.

Por su parte, Cristela Trejo Ortiz, en representación de organizaciones sociales, afirmó que el Estado no protege a las personas y, por el contrario, se dedica a criminalizar a las víctimas y si no es por es por este ente, “los defensores de derechos humanos no tendríamos porqué existir porque las violaciones las hace el Estado”.

Por ejemplo, cuando empezaron las primeras búsquedas de desaparecidos en Zacatecas, hubo claridad de que el Estado no lo iba a hacer y en consecuencia es la sociedad misma la que debe hacerlo.

Entonces “estamos resistiendo, estamos organizándonos, aunque no debería ser nuestra función, pero estamos exigiendo un cambio de comportamiento porque no nos vamos a quedar en silencio y nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”.

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, comentó que, ante problemáticas como las que prevalecen en la actualidad, antes se partía de la fe, de las creencias, de la filosofía y de las ideologías, pero ahora hay un cambio de paradigma por “las crudas y crueles realidades que vivimos y eso es lo que nos urge a actuar”.

Opinó que el problema de la actualidad no es cuestión de discursos o teorías, sino de trabajar y accionar de manera colectiva, y para ello es posible ponerse de acuerdo ante la necesidad de vivir en paz y construir para construir la paz.