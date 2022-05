Descalifica juez a FGR e invalida cargos contra abogados acusados por Collado

Ciudad de México. El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna invalidó todas las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendió acreditar contra cuatro abogados y consideró que el Ministerio Público incurrió en violaciones a derechos humanos, falseó pruebas, lanzó amenazas veladas y careció de pruebas para acreditar las imputaciones.

Luego de una audiencia que se desarrolló durante 23 horas continuas en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez desechó todos los argumentos de la FGR contra los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez.

El Ministerio Público Federal consideraba a los juristas como integrantes de una asociación delictuosa que operaba con apoyo del ex consejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.

El juez concluyó que la FGR “imputó ficticiamente, transgrediendo el derecho de presunción de inocencia“ acusaciones tanto para Scherer como para quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Este caso inició a partir de un escrito en el cual Juan Collado, quien fuera abogado de los ex presidente Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, acusó a los abogados de intentar extorsionarlo para que obtuviera su libertad.

El juzgador señaló que el Ministerio Público Federal mintió al representante del Poder Judicial de la Federación

Delgadillo Padierna señaló durante su resolución que las acusaciones contra Scherer y los cuatro abogados podría tratarse de una venganza, ya que la denuncia que dio origen al encarcelamiento de Juan Collado se realizó con el acompañamiento del ex consejero jurídico.

Vista a la CNDH

Entrevistado al concluir la audiencia, Alejandro Robledo Carretero, uno de los defensores, dijo que el juez resolvió el sobreseimiento de la causa, pero no sólo eso: «También dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones de que son víctimas mis clientes. La Judicatura afirma las mentiras de la Fiscalía, el ocultamiento doloso de las pruebas de la Fiscalía y, bueno, es el derrumbe de otras de las venganzas de la Fiscalía».

En la vista a la CNDH se exponen posibles delitos cometidos por servidores públicos de la FGR, porque «ocultaron información, por mentir dolosamente, tratar de encaminar la acusación a su beneficio, acomodando las pruebas, ocultándole a la Judicatura, en fin una serie de dudas», agregó.

Reiteró que el trabajo del Ministerio Público Federal en esta diligencia no sólo «fue sucio, doloso, fue un trabajo con el ánimo de inculpar a mis clientes y al ex consejeros jurídico de la Presidencia de manera dolosa. Esto no fue casualidad, porque se equivocaron, esto fue con dolo. Tengo un amplio reconocimiento a la Judicatura y a mi gran equipo de la defensa. Respeto mucho al fiscal general, pero no respeto mucho el actuar del fiscal general, esa es la verdad».

Agustín Acosta, abogado de David Gómez Arnau, a su llegada al Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, ayer 18 de mayo. La audiencia concluyó 23 horas después. Foto Yazmín Ortega Cortés.

Recordó que hace unos días presentaron una denuncia por falsedad de declaraciones en contra de la familia Collado, «porque ahora es la familia Collado, no nada más es Juan Collado. Él fue el que se encargó de involucrar a sus hermanos, a sus hijos en este cochinero y los obligó a mentir, ahora hay que deslindar responsabilidades».

Agregó que la Fiscalía de nuevo judicializó la carpeta «esperando encontrar, supongo yo, porque primero la presentaron en el Reclusorio Norte, luego casualmente en el Sur, con un número de causa distinto esperando no sé si burlar al Poder Judicial Federal y entiendo que el Poder Judicial Federal es uno, único y muy fuerte por lo que he visto hoy, cosa que me da mucho gusto».

«Larga persecución»

Por su parte, Juan Antonio Araujo, uno de los litigantes coacusados, apuntó que «después de esta larga persecución, desde octubre tenemos en esta guerra entre el fiscal general contra Julio Scherer y la justicia selectiva en la que escogió a sus clientes para que nos denunciaran. Llevamos desde octubre en esta batalla, con teléfonos intervenidos, vigilancias y bueno, creo que hoy fue, como dicen, aún hay jueces en Berlín. Nos dio muchísimo orgullo el Poder Judicial Federal hoy. Lo que sigue es ir con ls familia. Llevamos echándoles a perder la vida estos meses».

Añadió que fue una resolución «muy interesante, que determina que hay un efecto corruptor por parte de la Fiscalía».

«El juez establece muy clara la pauta que esto es una venganza, lo dice el juez, contra Julio Scherer por parte de la Fiscalía y de todos los funcionarios, muchos de ellos incompetentes en términos de competencia y de trabajo, que se han prestado a la venganza de su jefe Alejandro Gertz Manero».

El juez dijo que «en cuanto se apareció Julio Scherer en el escenario judicializaron el asunto, pero no lo judicializaron a él, que están violando sus derechos humanos y los de Santiago Nieto también, porque lo mencionan como si fuera participe de inexistentes delitos. Yo espero que llegue hasta el fiscal general».