Ratifica SCJN la votación que deja firme la Ley de la Industria Eléctrica

Ciudad de México. Quedó firme la desestimación de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó en votación económica el acta de la sesión del 7 de abril pasado, ratificando las votaciones de 7 contra 4, que terminaron por desechar la demanda.

Cuatro ministros, Mario Pardo, Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar y Juan Luis González, anunciaron que presentarían votos aclaratorios, en donde no cambiarán el sentido de su decisión, solo aportarán más argumentos para fundarla.

Con esta ratificación, el máximo tribunal desmontó las críticas que advertían un supuesto error o manipulación en el conteo de los votos de la sesión del día 7 de abril, afirmando que en verdad sí se habían reunido los 8 votos necesarios para declarar inconstitucional la LIE.

Incluso, la SCJN desechó dar trámite a la petición de los senadores, quienes en un escrito pedían revisar las votaciones. Este documento fue desechado debido a que los legisladores ni siquiera lo firmaron, según consta en el acuerdo publicado en estrados.

“Al respecto, se indica que no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que el escrito de referencia, como ya se anunció, no cuenta con firma autógrafa, requisito indispensable para hacer patente la voluntad del suscriptor, cuestión que se corrobora con la razón asentada por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal que obra al calce del ocurso de mérito”, señala el acuerdo.

Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador , señalando: «Están dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí, no les gustó la decisión de la Corte y también la de ayer en la Corte fue muy buena porque el llamado instituto de la competencia, es un organismo de las corporaciones, no defiende al pueblo de México”.

Acción de Colima contra LIE también es sobreseída

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó la acción de inconstitucional contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que fue promovida por el anterior gobierno estatal de Colima, cerrando así la última de las impugnaciones promovidas ante el máximo tribunal en contra de esta norma.

Una mayoría de siete de los integrantes del pleno de ministros consideraron que no había ninguna disposición en la LIE que lesionara las atribuciones legales del gobierno estatal, por lo que no había fundamentos para sostener la controversia.

Por lo tanto, el caso se declaró sin materia “al actualizarse la causa de improcedencia relativa a falta de interés legítimo. Lo anterior, debido a que el decreto impugnado no afecta la esfera de competencias de la entidad actora, cuya tutela es precisamente el objeto de este tipo de medios de control constitucional”, señaló la SCJN.

Con esta resolución, el máximo tribunal concluyó con las impugnaciones constitucionales a la LIE, donde desestimó la acción promovida por senadores de oposición, sobreseyó la controversia presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, e igual fallo emitió sobre la querella de Colima.