Exige Trump a Irán la rendición incondicional

Washington. Donald Trump se está enfrentando al hecho de que es más difícil gobernar que hacer campaña. El domingo, el mandatario declaró al mundo por su red social que Irán e Israel deben llegar a un acuerdo , pero ayer demandó la rendición in-condicional de Teherán, y estos giros inesperados también han marcado sus políticas antimigrantes y de comercio.

La Casa Blanca reitera que estos giros son parte del estilo de negociar tan elogiado (por él y su equipo), y no revelan ningún cambio de política, titubeos o incertidumbre. Pero si decide o no sumar a Estados Unidos a la guerra de Israel contra Irán, lo que sí queda expuesto son fracturas profundas en el llamado movimiento MAGA (Make America Great Again), que también han afectado y pueden detonar graves problemas en otros rubros, desde migración, aranceles y hasta las relaciones con México.

Esta semana, tres figuras con gran influencia en el movimiento trumpista, el locutor y comentarista Tucker Carlson, el comentarista y estratega político derechista Steve Bannon y el organizador del movimiento estudiantil conservador Charlie Kirk, se pronunciaron públicamente en contra de impulsar una guerra contra Irán. Si Estados Unidos promueve el cambio de régimen en Irán, no sería la primera vez. También lo hicimos en los años 50. El resultado de ese golpe de Estado fue, a largo plazo, desastroso , comentó Kirk en su programa de radio. Bannon y Carlson atacaron a los belicistas que intentan arrastrar al presidente a una guerra innecesaria con graves consecuencias para Estados Unidos .

Durante su campaña presidencial, Trump declaró repetidamente que pondría fin a todo involucramiento de Washington en guerras en el mundo con el propósito de enfocarse en Estados Unidos primero . Criticando a sus antecesores demócratas y republicanos por crear conflictos bélicos fútiles , prometió que sólo él podría lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia en 24 horas, evitaría la guerra con China, tal vez un acuerdo de paz con Corea del Norte, y una vez en la Casa Blanca dijo que estaba logrando un convenio con Irán.

Pero al salir de la reunión del Grupo de 7 países más desarrollados, el lunes, para regresar a Washington, la retórica de Trump indica que ahora está favoreciendo la opción militar en torno a Irán. “Sabemos exactamente dónde se está escondiendo el llamado ‘Líder supremo’. Es un blanco fácil, pero está seguro ahí –no lo vamos a eliminar (¡matar!)–, por lo menos no por ahora”, amenazó. Admitió que Estados Unidos ya está directamente involucrado, afirmando: “nosotros ahora tenemos control completo y total de los cielos sobre Irán y concluyó con otro mensaje: ¡Rendición incondicional! .

Con ello, no sólo detonó un torrente de especulación entre los expertos y los medios –justo lo que deseaba– sino que dejó al descubierto la ausencia de consenso dentro de su propio círculo.