Sheinbaum se reúne con líderes de Morena en CDMX y estados

En tanto, en su tradicional publicación anual con sus pronósticos mundiales de fin de año, el semanario británico The Economist incluyó en la portada de su edición The World Ahead 2024 la silueta de Claudia Sheinbaum. A la vez, anticipó que México elegirá a su primera mujer presidenta y proyectó una ventaja para la ex jefa de Gobierno. Parece probable que Sheinbaum prevalezca sobre Xóchitl Gálvez , expuso el semanario.

Tras definir a la morenista como protegida del presidente López Obrador y como alguien que ha prometido continuar la política de la actual administración, en el texto se apunta que su gestión sería más favorable para los negocios y con mayor conciencia sobre temas ambientales. Asimismo, se destaca su hábil gestión de la seguridad que generó una reducción de la tasa de homicidios registrada durante su gobierno en la capital del país.