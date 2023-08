Gobierno federal colabora en caso de jóvenes en Lagos de Moreno: AMLO

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este jueves que su gobierno está colaborando con la Fiscalía de Jalisco y las autoridades locales responsables de las investigaciones de la desaparición y los crímenes cometidos contra los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, y tras lamentar los hechos y expresar su respeto al dolor de las familias, pidió esperar a que haya conclusiones en la identificación de los cuerpos localizados por los investigadores.

“Es muy lamentable y triste esto que está sucediendo, hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos, esperar a que se avance más en la investigación. Hay algunos avances”, dijo en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional.

El mandatario abrió la conferencia rechazando que ayer se haya burlado del caso y dijo que afirmaron que así lo hizo fabricaron “toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no, tengo principios, ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia, nunca lo he hecho”.

“No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento y estamos atendiendo el tema, lamentable, del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas, y cuando no las encuentran, las inventan”, dijo, al exponer que entre las preguntas hechas a gritos al final de su rueda de prensa del miércoles, no escuchó que se le cuestionara sobre el tema. “Lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé, son unos perversos, malos de malolandia, pero no pasarán”, agregó.

Pidió a su equipo de comunicación que proyectara el video del momento en el que hizo un chiste al finalizar su conferencia, y en el que se escucha un coro de voces hablando y preguntando, sin que sean inteligibles los cuestionamientos.

El mandatario enfatizó que las indagatorias corresponden a las autoridades locales y dijo que su gobierno las está apoyando. Agregó que la Fiscalía General de la República es la que debe resolver si atrae las investigaciones, como ha pedido el gobernador Enrique Alfaro.