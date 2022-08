Consideré comprar 51% de acciones de Banamex pero desistí: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que consideró comprar 51 por ciento de las acciones de Banamex, pero desechó la idea porque su sexenio está por concluir.

“Llegamos a pensar en la posibilidad de que el gobierno, la nación, fuese dueño del 51 por ciento de las acciones y que 49 quedara en manos de particulares ¿Por qué? Todos los bancos tienen utilidades. ¿Porqué no lo hicimos? Porque ya no tengo tiempo ya, para participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación prioritaria del gobierno”, aseveró esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sobre la falta de tiempo detalló: “Tendríamos que convocar a accionistas nacionales, hacer una serie de cambios y también imagínese cómo se iban a oponer los conservadores, si de por sí están muy rabiosos, irritados. Dirían: ‘ya llegó, no que no, ahí está el estatismo, el comunismo, el populismo’. ¿No? Ya vendrán otros porque nosotros estamos sentando las bases de la transformación”

Además, confió en que el Poder Judicial no frene la venta de Banamex y reveló que Citigroup aceptó su recomendación que para la transacción se dé preferencia a inversionistas mexicanos.

Durante la mañanera de este miércoles, se le preguntó en torno al proceso de compra-venta de esta institución financiera y a la suspensión de éste debido a un amparo otorgado a la empresa Oceanografía que reclama el pago de 5 mil 200 millones de dólares a Citigroup.

“Tengo información que sí existe este amparo, pero todos, los ahora sí, especialistas en derecho sostienen que no hay fundamento y que no va el Poder Judicial detener el proceso de compra-venta de Banamex”.

El mandatario federal remarcó que la venta de este histórico banco será muy buena para el país “porque ya aceptaron los que están vendiendo, en este caso Citigroup, acepta que tengan preferencia los inversionistas mexicanos. Fue una de las sugerencias nuestras, que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos, Banamex, por su historia y porque con el periodo neoliberal prácticamente desapareció la banca de México”.

Dijo que esto se planteó a los representantes de la firma estadunidense hoy propietaria de Banamex no como una obligación, sino como “una atenta recomendación”.

El jefe del Ejecutivo federal estimó que habrá críticas, a lo que acotó: “tengamos en cuenta que si se trata de bancos privados extranjeros, las utilidades no se quedan en México, no se reinvierten en el país, y eso es el colmo porque no sólo son altos cobros de intermediación, de comisiones, sino que las utilidades no se reinvierten en México, por eso queremos que el banco se quede en nuestro país. Desde luego, todo esto de manera respetuosa, porque se trata de una operación entre particulares”.

Inclusive recordó que durante la la Convención Nacional Bancaria envió un mensaje con “cuatro recomendaciones respetuosas”: que Banamex sea adquirido por mexicanos, que los compradores tengan suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes, que quienes adquieran la institución financiera estén al día en el pago de sus contribuciones fiscales y dispuestos a pagar los impuestos correspondientes derivados de la compra-venta, y que el patrimonio cultural de Banamex quede en México.

Además, agregó López Obrador, en una reunión que recientemente tuvo con la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, le hizo otra sugerencia adicional: “Que ojalá y en la venta se garantizara el no despido de trabajadores”.

“Y están en un buen plan, la señora presidenta del consejo de Citigroup en el mundo, es una mujer inteligente que tiene mucho respeto por México, y nosotros vamos a facilitar que se lleve a cabo esta operación porque consideramos que ayuda al país”.

El Presidente remarcó que la empresa Oceanografía –que reclama el pago a Citigroup y ha frenado el proceso de compra-venta, aunque la firma financiera estadunidense ha argumentado que su demandante defraudó a Banamex por 500 millones de dólares— fue favorecida en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón al recibir millones de dólares en contratos, en su mayoría por asignación directa, sin licitaciones.

Al grado que el dueño de esa compañía es apasionado de la compra de relojes de lujo. 2Él compraba estos relojes pero en serio, o sea compraba una serie especial de relojes. Uno de los relojes costaba un millón de dólares, de los que regalaba a funcionarios a amigos, a ese nivel el derroche, la opulencia. Pero eso es otro asunto, es nada más para no estar pensando que en 2000 hubo cambio, es gatopardismo, eso que consiste en que aparentemente las cosas cambian para seguir igual. Tan no hubo cambio que se siguió aplicando la misma política económica, neoliberal, neoporfirista, la misma corrupción y ahora ya están juntos (PRI y PAN), porque ahora sí ya se descararon. Antes engañaban que eran distintos, ahora ya en el bloque conservador. Pero esto es nomás para que no se olvide”.