Inevitable, pérdida del registro nacional por desintegración interna del partido: militantes

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Ex y actuales militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han expresado en diálogos con La Jornada Zacatecas que la pérdida de su registro fue «inevitable» debido a la descomposición interna del partido, alianzas con fuerzas neoliberales y acciones anacrónicas. Sin embargo, se está planteando un nuevo proyecto político que busca construir una propuesta desde lo local hacia lo nacional, buscando revitalizar el movimiento.

- Publicidad -

José Luis Medina Lazalde, al reflexionar sobre la pérdida del registro del PRD, expresa que este desenlace era previsible desde hace años. En su análisis, identifica como punto de quiebre la gestión de Rosario Robles al frente del partido. Según Medina Lazalde, Robles inició acercamientos con el núcleo salinista de la política, evidenciados por los escándalos protagonizados por su pareja, Carlos Ahumada, y dejó al partido en una situación financiera crítica.

A partir de ahí, una parte del partido comenzó a fomentar vínculos con sectores del régimen identificado con el salinismo sin el conocimiento de la militancia, lo que, según él, permitió al lado del Instituto Nacional Electoral y sus aliados tomar el control del partido, anulando casillas y cometiendo fraude contra Alejandro Encinas para favorecer a Jesús Ortega y los «Chuchos».

Este tipo de maniobras generaron gran indignación, ya que el PRD perdió a muchos militantes desde su fundación el 5 de mayo de 1989, especialmente durante los años de represión bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Medina Lazalde considera que el pacto del PRD con Enrique Peña Nieto para apoyar las reformas estructurales “Pacto por México” fue una traición grave que alienó a muchos militantes de izquierda.

La descomposición del partido se intensificó cuando Andrés Manuel López Obrador, tras concluir que ya no había nada que hacer dentro del PRD, se separó y formó Morena. Este movimiento llevó a la mayoría de los militantes comprometidos con la lucha ideológica a abandonar el PRD.

Por otro lado, comenta que candidatura del PRD en las elecciones de 2018, respaldando al panista Ricardo Anaya en lugar de postular un candidato propio, fue vista como una incongruencia que confirmó la razón de aquellos que se retiraron del partido. Medina Lazalde previó que este proceso de deterioro culminaría en este año, ya que el PRD ha perdido su perfil ideológico y se ha sumado a alianzas que no representan sus principios fundacionales.

En cuanto al contexto específico de Zacatecas, Medina Lazalde considera que el PRD podría sobrevivir como partido local gracias a los votos obtenidos en Jerez. Sin embargo, duda de su relevancia futura debido a la intensa lucha interna por el control del partido y la ausencia de un proyecto claro o figuras históricas de la izquierda.

Por su parte, Raymundo Cárdenas Hernández considera que la descomposición del PRD comenzó casi desde su inicio debido a la formación de grupos internos que disputaban el poder y las candidaturas. Esta situación se agravó con la repetición de la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en el año 2000, la cual ya no lograba unir a los perredistas.

Como resultado, muchas personas importantes abandonaron el partido, debilitando su cohesión. La muerte de Heberto Castillo, uno de los primeros dirigentes, también afectó al partido.

A pesar de un respiro durante el eficaz gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, la situación empeoró con los fraudes electorales contra la izquierda 2006 y 2012 contra López Obrador. La dirigencia del PRD, en lugar de luchar contra estos fraudes, decidió aliarse con Enrique Peña Nieto y firmar el Pacto por México, apoyando fuerzas neoliberales y perdiendo gradualmente su fuerza. Mientras tanto a la par, otros construyeron Morena (incluyéndose) bajo el liderazgo de López Obrador, lo que llevó al PRD a su declive definitivo.

En cuanto a la relevancia política del PRD en Zacatecas, Cárdenas Hernández opina que el partido no soportará mucho tiempo más en su camino actual, a pesar de haber ganado en algunos municipios importantes.

Por su parte, Raymundo Moreno expresó que, en una reciente reunión nacional, se discutió la posible pérdida del registro nacional del partido, un proceso que aún está en curso con varios instrumentos jurídicos por concluir. Si esta pérdida se concreta, Moreno subraya que deben ser autocríticos y reconocer que es consecuencia de decisiones equivocadas y prácticas que no han sido consideradas necesarias para la supervivencia del proyecto político.

Moreno admitió que el partido no supo interpretar adecuadamente a un amplio sector del electorado ni sus preocupaciones, y no logró reinventarse a tiempo. Sin embargo, destacó que el PRD mantiene el registro a nivel local en 13 entidades federativas, incluyendo Zacatecas, donde recibieron más de 35 mil votos, por lo que no está en riesgo la permanencia del partido como oferta política en el estado.

El futuro del PRD, según Moreno, requiere una profunda reflexión y reinvención. Enfatizó la importancia de los acuerdos entre diferentes liderazgos del partido en el estado y a nivel nacional, y mencionó que próximamente habrá noticias sobre una nueva dirigencia estatal y el relanzamiento de un proyecto político.

El objetivo es crear un proyecto sustentado en la ciudadanía y eliminar prácticas anacrónicas que han alejado al partido de una parte del electorado, implementando una nueva comunicación política.

Moreno afirmó que el PRD en Zacatecas está vivo, tiene registro y participará en el próximo proceso electoral. En los próximos días y semanas, se definirá la nueva dirigencia y el relanzamiento del partido, incluyendo la posible revisión de la política de alianzas para el próximo proceso electoral.

Finalmente, Moreno mencionó que en la reunión nacional se acordó la creación de una comisión nacional, de la cual forma parte, para definir estrategias y rutas a seguir, no descartando la posibilidad de construir un nuevo proyecto nacional desde lo local.